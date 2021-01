Projeto da Cosanpa instala mais de 3 mil caixas d’água em Belém

Pelo menos 15 mil pessoas foram beneficiadas, até o momento, com a instalação de 3.107 caixas d’água em Belém. Em cada residência, em média, em torno de cinco pessoas utilizam o reservatório. Essa ação faz parte do programa Caixa D’água Para Todos, que entrega e instala reservatórios domiciliares para moradores de Belém, clientes da Cosanpa e de baixa renda. Lançado no segundo semestre de 2020, com investimento de R$ 26 milhões do Governo do Pará, a meta do programa é instalar 11 mil caixas para atender mais de 55 mil pessoas nos bairros da Pedreira, Curió-Utinga, Marco, Guamá, Jurunas, Telégrafo, Sacramenta, Barreiro, Terra Firme, Condor, Cremação, Bengui, Mangueirão, Tapanã, além dos distritos de Icoaraci, Outeiro, Cotijuba e Mosqueiro.

Segundo a Cosanpa, as empresas contratadas estão com a relação dos moradores que atendem esses requisitos e realizam o cadastro para o recebimento e instalação da caixa d'água. Até a próxima semana, as equipes estarão nas seguintes áreas do bairro da Sacramenta: avenida do Canal Pirajá (próximo à travessa Angustura), Conjunto Hortencia Gomes, passagem A (Senador Lemos), passagem Bom Sossego, passagem Abelardo Condurú, passagem São Joaquim, passagem Santa Catarina, Rua Nova (próximo a Angustura e Lomas).

Na lista da Cosanpa estão ainda a travessa Angustura, travessa Lomas Valentinas, travessa Dr Enéas Pinheiro, alameda Acácia, alameda Cristal, alameda Orquídea, alameda Primavera, alameda São Sebastião, avenida do Canal Pirajá (próximo a Alferes Costa e Perebebuí), passagem Abelardo Conduru, passagem Antonio Leal, passagem Comendador Pinho, passagem Eunice Weaver, passagem Nazaré, passagem Santa Catarina, Rua B (travessa Pirajá), rua Nova, travessa Alferes Costa, travessa Perebebuí e travessa Dr. Enéas Pinheiro.

As equipes também percorrem as seguintes ruas do bairro Parque Verde, esta semana: passagem Boaventura Ipasep, passagem São Jorge, passagem Astronauta, passagem Maria dos Anjos e passagem Fé em Deus. Na próxima semana, as equipes do bairro estarão na Comunidade Parque Verde e na comunidade Duas Irmãs, na Pratinha II. Dona Maria da Conceição Barbosa tem 76 anos e nunca havia tido condições de comprar uma caixa d’água para a casa dela. Ela mora com outras quatro pessoas e sempre que faltava água era um transtorno para todos da casa. A família contava com a ajuda dos vizinhos para ter água e poder realizar tarefas básicas do dia a dia. "Tinha que ir até à casa do vizinho que tem poço para pegar água, mas aqui agora, graças a Deus, tá dando tudo certo. Nunca mais faltou água”, disse (Com informações da Cosanpa).