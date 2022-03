Cosanpa: Fornecimento de água será suspenso a partir deste domingo no bairro Pedreira

Moradores de algumas ruas do bairro da Pedreira devem ficar sem água nas torneiras a partir das 22h deste domingo (20) até as 12h de segunda (21). A suspensão no abastecimento é necessária para a realização de mais uma etapa da obra de substituição de redes. De acordo com a Companhia de Saneamento do Estado do Pará (Cosanpa), os trabalhos estão em fase final de testes no bairro da Pedreira.

Não será necessário suspender o fornecimento de água em todo o bairro. As ruas que terão o serviço interrompido são as do Canal da Pirajá, no perímetro entre a Av. Pedro Miranda e Av. Mauriti; Av. Mauriti, entre Canal da Pirajá e Av. Pedro Miranda; Rua Nova, entre Av. Mauriti e Canal da Pirajá; Rua Antônio Everdosa, entre Av. Mauriti e Canal da Pirajá; Tv. Dr. Enéas Pinheiro, entre Canal da Pirajá e Av. Pedro Miranda; Tv. Lomas Valentina, entre Canal da Pirajá e Av. Pedro Miranda; Tv. Angustura, entre Canal da Pirajá e Av. Pedro Miranda e Tv. Barão do Triunfo, entre Canal da Pirajá e Av. Pedro Miranda.

Conforme divulgado pela Cosanpa, a rede antiga e seus ramais estão sendo completamente desativados, incluindo os clandestinos, que serão retirados. Essa substituição das redes de abastecimento de água faz parte do Projeto de Controle e Redução de Perdas da Companhia, que busca diminuir o desperdício, melhorar a qualidade do serviço prestado à população e garantir a regularidade no abastecimento e pressão da água que chega às casas dos usuários.

Ainda de acordo com a Cosanpa, os moradores ativos (adimplentes e inadimplentes) da área onde foi feita a setorização já receberam novos hidrômetros. Moradores que tiverem problemas com a rede podem acionar a companhia pelo número 0800 70 71 195 ou acessar o site da Companhia.