Cosanpa divulga o calendário de interrupções no mês de setembro para avanço obras; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) divulgou, nesta sexta-feira (3), quais bairros de Belém terão o abastecimento de água interrompido. A suspensão irá ocorrer devido às novas etapas nas obras de substituição de rede para permitir a medição da quantidade e pressão da água, e o isolamento de trechos pequenos durante a retirada de vazamentos em diversas ruas da capital.

Todas as interrupções serão feitas durante o período noturno para causar o menor transtorno possível aos moradores. Quem tiver caixa d'água em casa não sentirá a falta do serviço. Após a conclusão do trabalho, o abastecimento será normalizado de forma gradativa.

Confira a programação mensal de interrupções para realização das obras:

3º setor - Bairros: Umarizal, Nazaré e Reduto

09 de setembro, de 22h às 5h;

10 de setembro de 22h às 5h;

13 de setembro, de 22h às 5h;

14 de setembro, de 22h às 5h;

15 de setembro, de 22h às 5h;

16 de setembro, de 22h às 5h;

17 de setembro, de 22h às 5h.

9º setor - Bairros: Pedreira, Telégrafo, Sacramenta, Marco e Barreiro

20 de setembro, de 22h às 5h;

21 de setembro, de 22h às 5h;

22 de setembro, de 22h às 5h;

23 de setembro, de 22h às 5h.

6º setor - São Brás, Fátima, Canudos, Pedreira e Marco

24 de setembro, de 22h às 5h.

5º setor: Marco, Souza e Curió-Utinga

27 de setembro, de 22h às 5h.

A programação depende da execução diária dos serviços e pode sofrer alterações.