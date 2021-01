Três bairros de Belém ficarão sem água nesta segunda-feira (11)

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa), informou por meio das redes sociais que os moradores dos bairros do Benguí e partes do Parque Verde e Mangueirão devem ficar atentos pois haverá uma manutenção emergencial a partir das 23 horas desta segunda-feira (11).

📣 Atenção, moradores dos bairros Benguí e partes do Parque Verde e Mangueirão, em Belém:



Hoje, a partir das 23h, faremos manutenção emergencial no sistema.



A previsão é que o trabalho seja concluído às 2h30. Em seguida, o serviço será normalizado gradativamente. — cosanpaoficial (@cosanpaoficial) January 11, 2021

A manutenção deve ser finalizada de madrugada, por volta das 2h30 minutos. Em seguida o serviço será normalizado.