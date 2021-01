Cosanpa anuncia parada para reabastecimento de reservatórios na Cidade Nova

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa que os Conjuntos Cidade Nova 6, 7 e 8, em Ananindeua, estão com o fornecimento de água suspenso na tarde desta sexta-feira, 8, em virtude do reabastecimento dos reservatórios que atendem essa área.

A previsão é que a partir das 17h o serviço seja concluído e o abastecimento volte a ser normalizado gradativamente.