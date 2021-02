Cosanpa anuncia interrupção no abastecimento de água em cinco bairros; confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) alertou que nesta terça-feira (9), haverá interrupção no abastecimento de água em cinco bairros de Belém, a partir das 22h, para realizar a lavagem e a desinfecção dos reservatórios.

São eles:

Pedreira;

Telégrafo;

Sacramenta;

Marco;

Barreiro.

