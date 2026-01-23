Capa Jornal Amazônia
Corveta Solimões atraca na Estação das Docas e abre visitação pública até 28 de fevereiro

A visitação pública será entre 28 de janeiro e 28 de fevereiro oferecendo ao público paraense e aos turistas a oportunidade de conhecer de perto um dos navios mais emblemáticos da história naval brasileira

O Liberal
fonte

Corveta Solimões, da Marinha do Brasil, é um dos navios mais emblemáticos da história naval brasileira. (Divulgação)

A Corveta “Solimões” (V-24), da Marinha do Brasil, estará aberta para visitação pública, entre os dias 28 de janeiro e 28 de fevereiro, oferecendo ao público paraense e aos turistas a oportunidade de conhecer de perto um dos navios mais emblemáticos da história naval brasileira. Ele ficará atracado na Estação das Docas para uma programação que une história, cultura e patrimônio naval. 

Transformada no primeiro Navio-Museu da região Norte, a Corveta “Solimões” foi descomissionada em 2003 e passou por adaptações para receber visitantes. Entre 2008 e 2019, esteve aberta ao público no píer da Casa das Onze Janelas, retornando agora à visitação após passar por reparos na Base Naval de Val de Cães.

Durante a visita, o público será acompanhado por militares da Marinha, que vão apresentar as características técnicas da embarcação, como o canhão de 3 polegadas e as metralhadoras Oerlikon de 20 mm, além de compartilhar curiosidades sobre a rotina dos marinheiros nas missões de longa duração.

A visitação nesse período é uma parceria da Organização Social Pará 2000, que administra a Estação das Docas, e a Marinha do Brasil.

Corveta Solimões - A Corveta “Solimões” carrega uma história de décadas de serviço ao Brasil. Construída na Holanda e incorporada à Armada brasileira em 1955, a Corveta foi originalmente projetada para funções de patrulha, busca e salvamento, e varredura de minas. Ao longo de sua trajetória, a Corveta “Solimões” desempenhou papel crucial na fiscalização do mar territorial brasileiro e no apoio logístico em áreas ribeirinhas, sendo vital para comunidades isoladas na Amazônia. Este é o terceiro Navio da Marinha do Brasil a ostentar o nome Solimões, em homenagem ao principal afluente do Rio Amazonas.

 Serviço:

 Visitação pública ao Espaço Memória Corveta “Solimões” - Entrada gratuita

 Período: 28 de janeiro a 28 de fevereiro

 Local: Estação das Docas, em Belém

 Horário: das 10h às 18h

