Corridas em Belém em 2025: veja quais as próximas provas e como se inscrever

A prática de corrida está ganhando cada vez mais adeptos, com metas de distância sendo desafios pessoais do próprio corpo. Com percursos de 5km, 10km, 15km, este último como a de São Silvestre, as provas de ruas estão se tornando de apreço desde as crianças até os mais idosos. Em Belém, por exemplo, todos os anos existem diversas corridas em que os interessados em movimentar o corpo podem participar. Abaixo, veja algumas corridas que ocorrerão neste ano.

Corridas em Belém em 2025

Corrida do professor 1º edição - 19/01

Percurso: 5km

5km Local de partida: A ser divulgado

A ser divulgado Horário de partida: 06h

06h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

Circuito Assaí 50 anos - 26/01

Percurso: 5km corrida individual ou 5km caminhada individual

5km corrida individual ou 5km caminhada individual Local de partida: Portal da Amazônia - Jurunas, Belém, PA, Brasil

Portal da Amazônia - Jurunas, Belém, PA, Brasil Horário de partida: A ser divulgado

A ser divulgado Regulamento e inscrição: Clique aqui.

7ª Corrida Lobos da Amazônia - 02/02

Percurso: 7km

Local de partida: Estádio Leonidas Sodré de Castro | Curuzu - Belém

Estádio Leonidas Sodré de Castro | Curuzu - Belém Horário de partida: 06h

06h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

Corrida 10 anos La Carrera - 09/02

Percurso: 7km

7km Local de partida: Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida

Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida Horário de partida: 06h

06h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

Corrida Mulheres em Movimento - 09/03

Percurso: 7km

7km Local de partida: Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida

Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida Horário de partida: 06h

06h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

Belém Night Run Blue Sky - 24/05

Percurso: 7km

7km Local de partida: Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida

Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida Horário de partida: 20h

20h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

Belém Night Run Blue Sky - 27/09

Percurso: 7km

7km Local de partida: Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida

Divulgado em até 3 (três) dias antes da corrida Horário de partida: 20h

20h Regulamento e inscrição: Clique aqui.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)