Corrida solidária reúne cerca de 3 mil pessoas e arrecada 9 toneladas de alimentos em Belém

A 3ª edição da Corrida e Caminhada da Cooperação foi realizada neste domingo (6) em Belém com recorde de público e arrecadação de alimentos - como parte da inscrição de participação no evento. A concentração estava marcada para às 5h30 e largada às 6h. No total, três mil participantes estiveram no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, e contribuíram com a doação de nove toneladas de alimentos.

Os alimentos arrecadados serão destinados à Creche Lar Cordeirinho de Deus, à Creche Professora Edelburga Queiroz e ao Projeto Anjos da Guarda, que atuam junto a famílias em situação de necessidade em Belém, Icoaraci e no bairro do Tapanã. Cada participante, no momento da retirada do kit do evento, doou três quilos de alimentos, que serão distribuídos nesta quarta-feira (9), na sede do Sistema OCB/PA, para as instituições que atendem crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social.

Durante o evento, os participantes receberam medalhas, alimentação, água e puderam acessar uma série de serviços gratuitos oferecidos pelas cooperativas parceiras, como massagem, atendimentos estéticos e ações de saúde. A Coofarmi, primeira cooperativa de farmacêuticos independentes do Brasil, ofereceu aferição de pressão, teste de glicemia e bioimpedância. A programação marca o início das ações do Dia de Cooperar (Dia C) no estado - uma mobilização nacional que celebra as ações sociais das cooperativas brasileiras.

Compromisso

“Estar aqui hoje reforça nosso compromisso com os valores do cooperativismo e com a promoção da saúde e do bem-estar da nossa comunidade. Participar deste evento pela segunda vez é um privilégio para nós. Além de fortalecer os laços entre as cooperativas, essa iniciativa do Sistema OCB/PA nos permite mostrar à sociedade a força do nosso modelo de negócio, que une competência, ética e solidariedade”, declarou a presidente da cooperativa, Roberta Pampolha.

Já o presidente do Sistema OCB/PA, Ernandes Raiol, destacou o engajamento coletivo e o impacto social do evento. “É maravilhoso ver tanta gente reunida em prol da solidariedade. Poder participar deste momento, junto às cooperativas, é algo realmente ímpar. A corrida reforça dois princípios fundamentais do cooperativismo: o sexto princípio, que é a intercooperação, e o sétimo, que é o interesse pela comunidade. Agradeço a todos os presentes e podem ter certeza que vamos avançar cada vez mais”, afirmou.