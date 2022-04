Corrida do SESI: TV Liberal recebe homenagem do Sistema Fiepa nesta terça (19)

Em reconhecimento à contribuição dada à Corrida do SESI (Serviço Social da Indústria), disputada tradicionalmente em 1º de maio e que em 2022 atinge a marca de 30 anos de realização, e ao esporte em Belém, a TV Liberal, integrante do Grupo Liberal, e o superintendente da emissora, Fernando Nascimento, foram homenageados pela Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) nesta terça-feira (19). A TV, pela parceria e apoio à corrida e caminhada, e Fernando Nascimento, como corredor e incentivador do atletismo.

O evento, comandado pelo presidente da Federação, José Conrado Santos, transcorreu no Auditório Albano Franco, na sede da entidade, e contou com 47 instituições, corredores, técnicos e incentivadores do esporte que receberam troféus.

Pela TV Liberal, estiveram no evento, além de Fernando Nascimento, o diretor de Programação, Elton Magalhães, e o coordenador de Promoções, Luciano Alma. Ao se pronunciar, o presidente da Fiepa, José Conrado, lembrou que a prática de corrida de rua se desenvolveu em Belém a partir do incentivo dado por François Thijm, que fez carreira como atleta e supervisor técnco no Clube do Remo, entre outras funções.

José Conrado, Fernando Nascimento e Carlindo Lins, entre outros corredores e desportistas relacionados ao atletismo, participaram da primeira edição da Corrida do Círio, da TV Liberal, em 1982, e da Corrida do SESI, em 1990. A Corrida do Círio, na época, com 743 participantes, teve percurso de 7 mil quilômetros e 600 metros, da frente do Colégio Gentil Bittencourt até a Catedral Metropolitana e retorno. A Corrida do SESI começou em 1º de maio de 1990, com 187 corredores saindo do SESI da avenida Almirante Barroso até o SESI Ananindeua.

José Conrado foi o primeiro a ser inscrito para a prova de 2022. Ele destacou que o prazer é renovado em poder retomar a Corrida do SESI após dois anos suspensa, por causa da pandemia da covid-19. "A sociedade precisa disso, precisa de um fôlego, retomar as suas atividades esportivas, e isso também acompanha o desenvolvimento da nossa economia", disse. "A TV Liberal é um dos grandes parceiros não só dessa atividade, mas parceira do Estado do Pará, sempre olhando para o desenvolvimento, o bem-estar social, o que vai muito afim com o nosso principal objetivo que é o lazer, o esporte e o cuidado com o nosso trabalhador da Indústria", acrescentou.

Parceria

"Chegar aos 30 anos de um evento é algo que deve ser comemorado; é difícil se ter uma longevidade assim e incorporando novas iniciativas, trazendo novidades do que ocorre no mundo do atletismo", observou Fernando Nascimento. Ele disse que a TV Liberal já iniciou o apoio à Corrida de 2022, com chamada, matérias jornalísticas, e vai dar flashes no dia da competição, para que o evento se mantenha, continue crescendo e consiga trazer mais corredores, mais desportistas, e que isso sensibilize empresas, ONGs, a apoiar o esporte olímpico, o esporte amador, o atletismo. "A TV Liberal é que agradece a parceria ao longo desses 30 anos para promover a cultura do esporte", enfatizou Fernando, participante de corridas de rua há 35 anos e que vai estar na 30ª edição da Corrida do Sesi deste ano. A Corrida do Círio voltará a ser realizada este ano de forma presencial.

Para o superintendente regional do SESI, Dário Lemos, a Corrida do SESI é uma história de sucesso que mexe com muitas pessoas. "Este ano, nós pretendemos colocar 4 mil pessoas nessa edição (corrida e caminhada). Estamos homenageando, agora, aquelas pessoas que estão com a gente desde a primeira edição da corrida", afirmou. "A TV Liberal tem uma história muito ligada com a gente; em todas as edições está presente, e essa parceria com a TV Liberal é que faz abrilhantar esse nosso dia 1º de Maio (Dia do Trabalho)", arrematou.

A corredora de rua Suzanira Brito compareceu ao evento na Fiepa. A assesoria dela, a Suzi Runners, foi umas homenageadas nessa área do atletismo. Suzanira participou da primeira edição da Corrida do SESI. "Eu costumava comemorar meu aniversário (28 de abril) na Corrida do SESI", externou.

Inscrições

Em 1º de maio de 2022, a concentração dos corredores começará às 4h da manhã, no Portal da Amazônia, este também o local de chegada da 30ª corrida (10 km de percurso) e 6ª caminhada (4 km). As inscrições para as provas são realizadas, com valores são de R$ 50 para a corrida e R$ 20 para a caminhada, e podem ser feitas por meio do site www.sesipa.org.br ou presencialmente, em horário comercial, na sede do Sistema FIEPA.

A Corrida do SESI premia 35 categorias separadas entre: Indústria, Comunidade, Cadeirante, Deficiente Visual Masculino e Sistema FIEPA. Grupos com maior número de participantes inscritos também são premiados. Podem concorrer indústrias e academias/grupos de corrida e a ideia é valorizar os incentivadores da prática esportiva.

Serviço:

Corrida e Caminhada do SESI – Edição especial 30 anos. Dia 1º de maio, com largada e chegada no Portal da Amazônia, a partir das 4h.

Inscrições pelo site www.sesipa.org.br ou presencialmente no prédio do Sistema FIEPA, de 8h às 17h (Trav. Quintino Bocaiúva, 1588. Bairro: Nazaré). Valor: R$ 50 corrida e R$ 20 caminhada.