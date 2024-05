Corpus Christi: Terminal Rodoviário de Belém tem movimento moderado de passageiros nesta quarta (29)

O Terminal Rodoviário de Belém apresentou, na manhã desta quinta-feira (29), uma movimentação moderada de compra de passagens e de embarque de passageiros com destino a cidades do Pará, a fim de aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi. Esse feriado prolongado é o último em 2024 e começará nesta quinta-feira (30), prosseguindo até o domingo (2).

Para alguns funcionários de empresas rodoviárias que atuam no Terminal Rodoviário, a procura por passagens, pela manhã, foi aquém do esperado. Entretanto, a expectativa deles é que o movimento de pessoas em busca de passagens e de embarque para outros municípios do estado possa aumentar ainda na tarde de hoje (29). Para algumas pessoas que trabalham no terminal, quando um feriado cai no meio da semana, ou seja, na quinta-feira, e tem expediente normal na sexta-feira, e também no final de mês, como este de Corpus Christi, por exemplo, muita gente não costumam viajar, a partir desse espaço no bairro de São Brás, para fora de Belém. No entanto, além da folga do feriado prolongado, existe o fato de que o paraense começa a vivenciar manhã e tardes ensolaradas, prenunciando a temporada de férias em julho, o que pode levar muitas pessoas às áreas de praia do Pará.

Em viagem

Existem pessoas que deixam para viajar no próprio feriado, mas foram garantir a passagem logo na manhã desta quinta-feira. É o que fez a estudante de Enfermagem da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Ingrid Arruda, 21 anos. "Eu vim comprar a minha passagem para Nova Esperança do Piriá (no nordeste do Pará), vou viajar amanhã (quinta, dia 30), para rever a minha mãe, minha família, meus amigos da cidade", declarou.

Ingrid Arruda garantiu passagem para viagem a Nova Esperança do Piriá (PA) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Ingrid terá um longo caminho até chegar ao destino pretendido por ela. Como relatou, ela vai apanhar um ônibus no terminal rodoviário às 7h45 com destino ao município de Capitão Poço, aonde deverá chegar por volta das 12h30. A partir de Capitão Poço, Ingrid apanhará um veículo Van e seguirá viagem para Nova Esperança do Piriá, devendo chegar na cidade em torno das 15h. Para esse programa no feriado, a estudante se programou financeiramente e espera aproveitar bastante o convívio com os familiares e amigos, antes de retornar a Belém na segunda-feira (3).

Estudante David Cordeiro: bons motivos para viajar para Colares (PA) (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Outro passageiro no Terminal Rodoviário de Belém nesta quinta pela manhã foi o estudante de Música, David Santos Cordeiro, de 18 anos. Ele estava embarcando para Colares, também no nordeste paraense. "Quero aproveitar a folga para ficar com a família, relaxar um pouco em um ambiente importante para mim", destacou David.