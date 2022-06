Corpus Christi: tapete começa a ser confeccionado em Capanema nesta quarta (15)

Cerca de 300 jovens das paróquias de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e de Nazaré iniciaram agora à noite, nesta quarta-feira (15), no Município de Capanema, a confecção do tapete com motivos religiosos em homenagem ao Corpo e Sangue de Jesus, celebrado na programação de Corpus Christi. O trabalho visa ornamentar 1.300 metros de percurso da procissão a ser realizada logo após a missa campal a ser celebrada pelo bispo de Castanhal, dom Carlo Verzeletti, às 7h desta quinta-feira (160. Em 2022, o evento em Capanema, com 46 anos de história vai passar a ser bem cultural imaterial do Pará, em solenidade agendada para esta quinta.

Mauro Menezes, coordenador das atividades relacionadas ao tapete religioso em Capanema, informou que a confecção da peça começou por volta das 18h30 desta quarta, mediante a mobilização dos jovens. Grupos atuaram simultaneamente em 10 trechos do tapete, utilizando serragem, tinta, areia e tampinhas na construção de 70 estampas sobre o tema da festividade "Eucaristia - Ápice da Vida e da Fraternidade".

Os trabalhos começaram com os jovens fazendo os desenhos no piso da via pública, para, em seguida, começar o preenchimento dos itens de acordo com o planejamento das atividades. "A nossa intenção é concluir o trabalho até as 5 horas da manhã de quinta", declarou Mauro Menezes.

A cerimônia de Corpus Christi ocorrerá em frente à Igreja Matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Somente uma carreata foi realizada em 2020 e em 2021, no município, em virtude da pandemia da covid-19. Por isso, a programação desta quinta-feira é muito aguardada pelos fiéis.

Em Capanema, é organizado um Tapete Solitário, para arrecadação de alimentos para repasse a famílias de baixa renda, e é realizada uma exposição sobre os 46 anos da festividade. No domingo (19), após a missa das 17h, o Santíssimo Sacramento sairá em carreata pelas ruas do município.

Trindade

Ainda na noite desta quarta-feira (15), voluntários preparavam um tapete com motivos religiosos na igreja da Paróquia da Santíssima Trindade.

Na Paróquia da Trindade, fiéis preparam o tapete de Corpus Christi (Foto: Pascom Trindade)

O arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrará missa às 7h desta quinta-feira na Catedral Metropolitana, no bairro da Cidade Velha. Às 18h, o arcebispo presidirá cerimônia religiosa na Paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças, no Distrito de Icoaraci, abrindo a programação da Festividade de São João.