Corpus Christi: mais de 50 mil pessoas devem passar pelo Aeroporto de Belém

O dia de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16), deve aumentar o fluxo de passageiros no Aeroporto Internacional de Belém. De acordo com a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero(, a estimativa é que 380 voos saiam de Belém, movimentando cerca de 50.401 passageiros durante os dias 15 e 20 de junho.

Nos outros aeroportos do Pará, localizados em Carajás, Altamira, Marabá e Santarém, o esperado é receber pouco mais de 14 mil pessoas. No total, 128 voos sairão dos interiores do estado.

Os números estimados foram elaborados a partir de informações repassadas pelas empresas aéreas. A Infraero analisa que, em comparação ao mesmo período do ano passado, em 2022 houve uma acentuada redução nas movimentação de passageiros, principalmente devido à pandemia de covid-19.

Medidas de segurança foram implementadas

Apesar da situação controlada do covid-19. a Infraero ressalta que tem adotado as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre distanciamento social, uso de máscara e higienização das mãos dentro dos terminais.

Também foram reforçadas as medidas de segurança e fluidez nas operações e no funcionamento de toda infraestrutura aeroportuária. O objetivo é manter os níveis de conforto e a segurança de passageiros, operadores aéreos e demais usuários dos aeroportos.

Recomendações para uma viagem tranquila

Outra recomendação feita pelo órgão é que os passageiros estejam no local de embarque com pelo menos 1h30 de antecedência para voos nacionais e 3h para voos com destino internacional.

Nos aeroportos, mais informações podem ser consultadas com os “amarelinhos” da Infraero, funcionários de colete amarelo com a frase “Posso Ajudar/May I Help You?” que auxiliam todos viajantes que chegam e partes nos terminais.

