Corpus Christi em Belém: cerca de 13 mil católicos participam da solenidade no Mangueirinho

Cerca de 13 mil católicos participaram da celebração da Solenidade de Corpus Christi na Arena Guilherme Paraense, conhecida como Mangueirinho, em Belém, nesta quinta-feira (19/6). O evento foi destinado aos fiéis católicos para reafirmar a fé em Jesus Cristo e contou com orações, palestra, louvores e missa solene. Neste ano, a solenidade, de nível Arquidiocesano, reuniu as 109 paróquias na mesma celebração, sob o tema “Eu sou o Pão vivo descido do céu” (Jó 6,51) e o lema “Jesus, nossa esperança, se fez pão para nós”.

Corpus Christi em Belém Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal Foto: Ivan Duarte | O Liberal

O evento transformou o ginásio em um local de peregrinação jubilar, onde os fiéis poderão receber as indulgências. A missa solene foi presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira. Ele explicou o que a ocasião representa. “As grandes solenidades, primeiro a Páscoa, é claro, depois o Natal, querem manifestar a unidade da igreja. E nesta quinta, a nossa unidade se celebra em torno da eucaristia, do mistério de Cristo, que é pão vivo para a vida do mundo. A fé da igreja, na verdade da presença eucarística de Jesus, nos frutos dessa presença e na missão que nasce de cada eucaristia celebrada, que é servir, fazer o bem, amar a todos e construir o reino de Deus. Esse é o sentido da celebração que fazemos”, esclareceu.

O Ginásio Mangueirinho foi palco da acolhida de mais de 4 mil Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Eles participaram da cerimônia de admissão ou renovação de mandato, cujo compromisso com o serviço à Igreja e à comunidade serão ratificados.Taveira acrescentou que entregou a "hóstia consagrada" aos sacerdotes ao fim da missa, junto com Dom Júlio Endi Akamine, Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém, para as procissões que acontecerão nas 109 paróquias da Arquidiocese durante a tarde e noite desta quinta (19/6).

Este foi o primeiro Corpus Christi de Dom Júlio como Arcebispo Coadjutor da Arquidiocese de Belém. “É sempre uma experiência muito feliz poder participar das celebrações na Arquidiocese de Belém. De modo especial, essa solenidade do santíssimo corpo e sangue de Cristo. Nós solenizamos um dia, não porque queremos esquecer os outros dias, (..) para a gente cair na conta de sublimidade deste sacramento que o Cristo nos deixou, do seu corpo e sangue”, disse ele.

Sobre a participação da juventude na festividade, Akamine comentou que: “há uma profunda coerência naquilo que celebramos e aquilo que somos. Nós celebramos o sacramento da unidade. A igreja é unida, porque todos estamos unidos a Cristo. Aquilo que está sobre o altar é símbolo de nós mesmos. Nós devemos nos tornar aquilo que recebemos”.