Corpus Christi 2025: confira como será a procissão com tapetes de serragem em Capanema

As ruas de Capanema, no nordeste do Pará, vão ganhar cores e texturas únicas durante a solenidade de Corpus Christi. A festa religiosa, que celebra a presença de Jesus Cristo na Eucaristia, é comemorada na cidade com extensos tapetes de serragem colorida, nos locais por onde passa a procissão com o Santíssimo Sacramento. A festividade iniciou na última segunda-feira (16) e segue até o próximo sábado (21).

Este ano, o tema da procissão é “Peregrinos da Esperança, Caminhando com Cristo na Eucaristia”, com o lema “Levanta-te e come! Ainda tens um caminho longo a percorrer”. A programação inclui missa, procissão, adoração ao Santíssimo e momentos de reflexão.

O pároco Frei Antonio Gildo Pereira de Sousa espera que a solenidade seja uma oportunidade para a renovação da fé. “A Festa de Corpus Christi é momento ímpar para renovarmos a nossa fé e vivermos intensamente o Cristo em nossa vida, na comunidade, nos grupos, nas pastorais e nos ministérios, e, nos alimentando do corpo e do sangue de Cristo na Eucaristia”, declara.

Fé, emoção e música

Nesta quarta-feira (19), a população de Capanema poderá prestigiar diversos shows gratuitamente. A partir das 19h, será realizada a abertura da programação, com a premiação do concurso de redação nas escolas municipais com o tema Corpus Christi. Em seguida, terá o show da banda católica local Kerigma e um momento de espiritualidade da missionária Rosinalva Santa Rosa, direto da Comunidade Canção Nova.

Às 20h30, será o show do Padre Fábio de Melo, encerrando a programação que promove a união, paz e fé. O evento é realizado pela Prefeitura de Capanema, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. “Em cada tapete colorido, em cada oração e em cada gesto de partilha, testemunhamos o quanto Cristo caminha junto com nosso povo, renovando nossa esperança, nossa união e nosso compromisso com o próximo”, diz o prefeito de Capanema, Claudionor Moreira.

Patrimônio

A tradição teve início no ano de 1976, com jovens que, inspirados pela fé, passaram a ornamentar o trajeto. Desde então, a comunidade católica local se mobiliza em equipe para confeccionar os tapetes, transformando o costume religioso em uma marca registrada da cidade. O reconhecimento da importância dessa celebração veio em 2011, quando a procissão de Corpus Christi em Capanema foi declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Estado do Pará pela Lei N°7.518.

Confira a programação na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Terça-feira (17)

18h – Adoração ao Santíssimo - Diácono Benedito Silveira

19H – Santa Missa e envio dos voluntários

Responsável: Setor São Marcos

Quarta-feira (18)

18H – Adoração ao Santíssimo - Diácono Roberto Bahia

Responsável: Setor São Lucas

19H – Oração e benção para início da confecção dos

tapetes

Local: em frente a Igreja Matriz

Quinta-feira (19)

Solenidade de Corpus Christi

7H – Santa Missa Solene, presidida pelo Bispo Dom Carlos Verzeletti

Responsável: Pastoral Litúrgica

18H – Adoração ao Santíssimo – Diácono Henrique Araújo

Responsável: Setor São JOÃO

Sexta-feira (20)

18H – Adoração ao Santíssimo – Diácono Ivan Nazareno

19H – Santa Missa

Responsável: Paróquia Nossa Senhora de

Nazaré

Sábado (21)

Encerramento da semana eucarística

18h – Santa Missa Campal

Responsável: Pastoral Litúrgica

21h – Sorteio do show e prêmios

Veja a programação cultural

Quarta-feira (18)

18h: confecção dos tapetes

19h: eleição do bolo temático

19h: abertura da programação, com show da banda católica local Kerigma e momento de espiritualidade da missionária Rosinalva Sta Rosa

20h30: show do Padre Fábio de Melo

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Camila Moreira, chefe de reportagem da Redação Integrada de O Liberal