Corpo é encontrado, embalado em lona, às margens da Transamazônica nesta quinta (16)

Um fato marcou o feriado desta quinta-feira (16) para os moradores do Município de Uruará, no sudoeste do Pará: o corpo de um homem foi encontrado, todo enrolado em lona preta, às margens da rodovia Transamazônica (BR-230), cerca de 3 quilômetros do centro da cidade, no sentido à cidade circunvizinha de Medicilândia. A Polícia Civil foi acionada e, com o auxílio de uma funerária local, fez a remoção do cadáver para o necrotério municipal.

A vítima foi identificada por um familiar como sendo Genilson Sousa Batista, de 27 anos. Ele apresentava uma perfuração possivelmente causada por um disparo de arma de fogo, podendo ser uma espingarda de grosso calibre, que atingiu a região superior das costelas da vítima.

A partir dos primeiros dados, a Polícia acredita que Genilson foi morto em outro local e, em seguida, jogado no local onde o corpo dele foi encontrado. Familiares informaram que o homem era morador de Uruará e residia próximo ao Parque de Exposições Ângelo Debiase. A Polícia Civil apura o caso. (Com informações do portal plantao24horasnews)