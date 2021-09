Corpo de jovem militar de 22 anos é resgatado na Ilha de Cotijuba

O corpo de um jovem militar do Exército Brasileiro, de 22 anos de idade foi resgatado na Praia do Vai Quem Quer, no balneário de Cotijuba neste domingo (12). Ele foi identificado como sendo o cabo Gabriel Barbosa Coelho.

Em Nota sobre o caso, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e Coordenadoria Estadual De Defesa Civil: "Realizaram neste domingo (12), por meio de equipes do 1º Grupamento Marítimo (GMAF), o resgate do corpo de um homem de 22 anos, na Praia do Vai Quem Quer, na ilha de Cotijuba".

"Duas vítimas estavam no ocorrido, uma foi resgatada, mas a outra afundou antes da chegada dos Guarda Vidas até elas", foi acrescentado na Nota dos Bombeiros.

Sobre o caso, o Comando Militar do Norte (CMN), do Exército Brasileiro, informou em Nota: "O Comando Militar do Norte (CMN) lamenta informar que, por volta das 14h, o Cabo Gabriel Barbosa Coelho, natural de Formosa (GO), servindo no Centro de Logística de Mísseis e Foguetes, afogou-se em uma praia na Ilha de Cotijuba, em Belém. O corpo foi localizado pelo Corpo de Bombeiros perto das 17h30. No momento e com prioridade, o CMN e o Comando Militar do Planalto (CMP) prestam total assistência aos familiares do Cabo e aos militares que o acompanhavam".