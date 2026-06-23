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Corpo de Bombeiros atua para evitar retomada de fumaça após incêndio no Largo da Palmeira, em Belém

O incêndio foi registrado no local na tarde de segunda-feira (22).

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Corpo de Bombeiros atua para evitar retomada de fumaça após incêndio no Largo da Palmeira, em Belém. (Foto: Cira Pinheiro / O Liberal)

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar atuaram nesta terça-feira (23) na área do subsolo do Largo da Palmeira, em Belém, após o incêndio registrado no local na tarde de segunda-feira (22). A nova intervenção teve como foco o trabalho de rescaldo e a eliminação de possíveis focos remanescentes, além da redução da fumaça que ainda incomodava pessoas que circulavam pela área.

Segundo o sargento Laércio, do Corpo de Bombeiros, a atuação desta terça-feira foi direcionada principalmente para atender reclamações de moradores e comerciantes em razão da fumaça residual.

“Os moradores estavam incomodados com a fumaça. E o Corpo de Bombeiros veio aqui atender, exatamente isso, para diminuir essa fumaça que estava incomodando os comerciantes aqui da área”, afirmou.

O militar destacou ainda que o trabalho de rescaldo é fundamental para evitar que o problema volte a ocorrer. “Com esse serviço de rescaldo aqui, a gente afirma que não vai mais estar retornando essa fumaça para esses consumidores da região”, disse.

Incêndio

Durante a operação, o sargento explicou que não é possível afirmar com precisão as causas do incêndio. “A gente não pode estar afirmando, mas a gente sabe que esse espaço aqui é frequentado por moradores de situação de rua e que pode ser essa uma das motivações”, comentou.

O militar também reforçou que o local não possui instalações elétricas, o que afasta a hipótese de curto-circuito. “Essa área não tem a parte elétrica, então não pode ter havido algum problema para ocasionar esse princípio de incêndio”, explicou.

O subsolo do Largo da Palmeira é uma área desativada administrativamente pela Prefeitura de Belém e, segundo o Corpo de Bombeiros, segue sendo monitorado para evitar novos focos de fumaça ou reignição do material que ainda permanece no local.

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