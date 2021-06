Corpo de Bombeiros alerta para uso inadequado de foguetes na quadra junina

A abertura da quadra junina é um período de alerta para o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), já que envolve um aumento de incidentes relacionados a queimaduras e ferimentos provocados pelo uso inadequado das bombas de artifício e de foguetes.

O capitão do CBM Israel Souza disse que a maioria das ocorrências é relacionada ao mau uso dos materiais "Algumas pessoas têm o costume do uso inadequado, como colocar bombinhas em garrafas, em tijolos. Outras têm o costume de utilizar acelerantes na fogueira, como combustível e álcool. Também há outro comportamento inadequado, que é direcionar o foguete na direção de outras pessoas", afirmou.

Portanto, ao fazer a aquisição de foguetes, é indispensável que a compra seja realizada em locais autorizados. Isso garante que os artefatos tenham sido previamente inspecionados pelo Exército e Corpo de Bombeiros. Outra recomendação é fazer fogueiras longe das residências e, também, longe do alcance de outros materiais combustíveis. "É fundamental também redobrar a vigilância com as crianças. E soltar foguetes apenas em locais abertos, longe da rede elétrica e sempre sendo manuseados por adultos", disse o capitão. Em casos de emergência, deve-se acionar a corporação pelo número 193.