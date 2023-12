Coronel preso nos ‘Atos de 8 de Janeiro’ é internado por risco de embolia pulmonar

Preso em fevereiro deste ano, o coronel Naime foi internado em um hospital de Brasília (DF), nesta segunda-feira (4), por risco de embolia pulmonar. Ex-chefe de operações da Polícia Militar do Distrito Federal, Naime responde por omissão no processo criminal que julga os 'Atos de 8 de Janeiro'.

De acordo com familiares do coronel, desde 19 de novembro, ele está com a saúde instável e apresenta dormência e dores, informou a esposa. A notícia é do site revista Oeste.

Em julho, carcereiros encontraram o militar desacordado na cela onde ele estava na Academia de Polícia. Na ocasião, o militar recebeu atendimento médico dos agentes.

De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal (MPF), o coronel Naime e outros policiais militares, incluindo oficiais, atuaram deliberadamente para não coibir o vandalismo aos prédios públicos na Praça dos Três Poderes em Brasília.

À Justiça, o militar disse que estava de férias durante o quebra-quebra na capital federal, por isso, ele não teria como ter tido participação no ato de 8 de Janeiro. Em depoimento, o coronel Naime também afirmou que falhas operacionais da Polícia Militar (PM) se deram em virtude do que ele chamou de "apagão de inteligência".