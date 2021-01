Coronavírus: Oito pacientes do Amazonas hospitalizados em Belém recebem alta e voltam para casa

Dos 26 pacientes que vieram do Amazonas para serem tratados da covid-19 no Hospital de Campanha do Hangar, em Belém, oito já se recuperaram e viajaram de volta ao estado de origem nesta quinta-feira, 28. Eles começaram a chegar à capital paraense no dia 18 de janeiro, transferidos a pedido do estado vizinho por conta da superlotação e falta de oxigênio na rede hospitalar amazonense. Outros 17 enfermos seguem internados em tratamento e um faleceu no sábado passado.



Diretora técnica do Hospital, médica Bárbara Freire explicou que os pacientes, assim que desembarcaram na capital, foram deslocados de ambulância, estabilizados e admitidos. "Além da suplementação de oxigênio, garantimos também o apoio de fisioterapeutas, psicólogos, e fora o acompanhamento médico, demos todo um espaço para que eles conversassem com a família, até que pudessem voltar para casa recuperados", detalhou.



A paciente Edna da Silva Costa Lobato, de 44 anos, lembrou dos dias de angústia e de distância dos familiares. "Desde o início do processo de cura eu fui muito bem recebida, desde o pessoal dos serviços gerais até o corpo administrativo. Agradeço pela nova oportunidade de vida que tive, por todos terem sido tão gentis. Cheguei muito abalada, tive apoio de médicos, enfermeiros, técnicos", declarou.





Apoio

O Pará oferece 20 leitos clínicos e dez de terapia intensiva no Hospital de Campanha, e outros dez de Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) Neonatal na Santa Casa do Pará. Havendo necessidade, o Governo do Estado pode avaliar a possibilidade de ampliar essa oferta.

Nos procedimentos de transferência, o estado do Amazonas é responsável pelo transporte desses pacientes, de Manaus até Belém. Os pacientes são transportados pela Força Aérea Brasileira (FAB), a partir de ação do Ministério da Saúde (MS), e envolve também o Corpo de Bombeiros Militar e a Polícia Militar do Pará.

O Hospital de Campanha do Hangar tem capacidade para expansão de até 420 leitos. “O Hospital de Campanha do Hangar possui uma estrutura diferenciada. Estamos recebendo os pacientes com toda a atenção necessária, a partir do gesto humanitário do Governo do Pará junto aos vizinhos amazonenses que tanto precisam de apoio neste momento difícil. A unidade está equipada, seja em recursos humanos, seja em insumos, e atende plenamente a demanda encaminhada pela Central Estadual de Regulação (CER). O Pará está organizado e preparado”, acrescentou a diretora.