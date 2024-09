Corda que será usada no Círio 2024 já está a caminho de Belém

A cerimônia de entrega da corda do Círio 2024 começou nesta quarta-feira (4), por volta das 9h10, em Castanhal, nordeste do Pará. Pelo segundo ano o símbolo religioso foi fabricado pela Companhia Têxtil de Castanhal (CTC), sendo realizada a cerimônia com a presença da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) e autoridades.

Por volta de 10h20 a corda já estava a caminho de Belém, onde deverá chegar em torno de 11h30. Na capital, a corda permanecerá guardada na Estação Luciano Brambilla, no Centro Social de Nazaré, até o dia da vistoria pela DFN, em 28 de setembro.

Em abril de 2023, a DFN anunciou que a produção da corda do Círio seria feita integralmente no Pará, pela primeira vez, para ser usada nas duas maiores e mais tradicionais procissões, do Círio e da Trasladação. E novamente este ano a corda produzida em Castanhal e doada pela CTC à DFN.

Um novo protótipo, do mesmo material utilizado ano passado, malva e juta, foi produzido pela CTC e testado e aprovado pela DFN. “É natural que esta corda, feita de um material diferente do sisal, utilizado durante muitos anos, seja aprimorada a cada ano, para se chegar a uma ideal para as duas procissões. E esperamos que com as mudanças deste ano ela esteja mais apropriada”, ressaltou o diretor de procissões, Antônio Sousa.

A corda utilizada nas procissões tem 800 metros de comprimento, com partes de 400 metros, para cada romaria, e tem 60 milímetros de diâmetro. Ela já vem adaptada às estações de metal que auxiliam no traslado das berlindas durante as romarias.