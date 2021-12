Coral infantil marca a abertura da programação de Natal da Estação das Docas

Na tarde desta sexta-feira (10), a Estação das Docas ganhou um brilho especial com a abertura do projeto “Natal da Estação”. Até o dia 25, dia de Natal, os visitantes serão recebidos com decoração especial e apresentações temáticas.

Quem abriu a programação na orla do Armazém 3 foi o Coral Quinzinho de Belém. Criado há cinco anos, o coral da Escola Estadual de Ensino Fundamental 15 de Outubro, no bairro do Guamá, conta com a participação de 100 crianças, que desde agosto ensaiam para as apresentações natalinas.

A regente do grupo, professora Magriet Gregório explica que uma vez na semana os alunos têm a oportunidade de participar do canto coral para desenvolver seus talentos artísticos e musicais.

“Todos os anos a gente se prepara não só para o Natal como para todos os eventos durante o ano, mas o Natal é sempre o mais esperado. Desde agosto nós ensaiamos com as turmas da manhã e da tarde, e eles sempre ficam muito ansiosos porque sabem que no final do ano estarão na Estação, nos shoppings da cidade e vão fazer essa festa pela chegada dessa data tão especial”, destaca.

Foi a primeira vez que o pequeno Alailson Rodrigues, de 9 anos, estudante do 3º ano do ensino fundamental, participou de uma apresentação com o coral. “Foi muito legal, achei bem divertido cantar aqui. Foi a primeira vez que cantei assim com o coral e estava ansioso pra que chegasse logo. Eu gosto muito do Natal”, revela o corista.

Para assistir às apresentações é indispensável o uso de máscara e obediência aos protocolos sanitários, definidos em decreto do governo do Estado, sendo obrigatória a apresentação de carteira de vacinação que comprove a imunização completa, em duas doses, ou em dose única, mais documento de identificação com foto para acessar o ponto turístico.

Confira a programação completa do Natal da Estação:

(Sábado) 11/12 - Banda fanfarra Odivelense, 18 h - Cortejo

(Domingo)12/12 - Coral Infantil da Escola Adventista da Marambaia, 17 h - Orla do Armazém 3

(Quinta) 16/12 - Magia das Cordas e Vocal Cantores Contemporâneos, 18 h - Orla do Armazém 3

(Sexta) 17/12 - Banda fanfarra Odivelense, 18 h - Cortejo

(Sábado) 18/12 - Banda de Música dos Bombeiros, 17 h - Orla do Armazém 3

(Domingo) 19/12 - Banda Fanfarra Odivelense, 18 h - Cortejo

(Quinta) 23/12 - Banda Toca Guitarrada, 18 h - Orla do Armazém 3

(Sexta) 24/12 - Banda Fanfarra Odivelense e Visita do Papai Noel, 15 h - Cortejo

(Sábado) 25/12 - Banda Fanfarra Odivelense e Visita do Papai Noel, 18 h - Cortejo