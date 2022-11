Copa do Mundo 2022: veja o que abre e o que fecha em Belém durante o jogo nesta segunda (28)

A Seleção Brasileira enfrenta a Suíça nesta segunda-feira, 28, em sua segunda partida na Copa do Mundo 2022, no Qatar. O jogo está previsto para começar às 13h. Em Belém, órgãos, serviços e espaços de lazer terão horários de funcionamento especial durante a partida. Confira:

INSS

Nesta segunda-feira (28), as agências vão realizar atendimento até 11h (horário de Brasília). A central telefônica 135 terá atendimento humano suspenso 30 minutos antes da partida, retornando 30 minutos após o término do jogo. Nesse intervalo, a central 135 continuará funcionando com o atendimento eletrônico.

Por meio do atendimento eletrônico do 135, é possível obter informações sobre o benefício, saber o horário que foi agendado o próximo atendimento na agência ou ainda obter informações de pagamento. As ligações para o 135 são gratuitas se forem feitas de telefone fixo. Quem usar o celular paga apenas o valor de uma ligação local.

O portal Meu INSS também seguirá disponível tanto no site quanto no aplicativo de celular, disponível para iOS e Android. Pelo portal, é possível pedir benefícios, emitir extratos, cumprir exigências e agendar atendimento presencial. Nesse canal, o cidadão também encontra a assistente virtual Helô, que orienta e tira dúvidas sobre serviços e benefícios do INSS.

Bancos

O atendimento ao público será das 8h30 às 11h30. Haverá uma pausa durante o horário do jogo e, após, o serviço voltará das 15h às 16h30.

Correios

Os Correios vão encerrar o expediente das agências uma hora antes do início da partida, ou seja, às 12h, e reabri-las em até 15 minutos após o encerramento do jogo. Os centros operacionais e serviços de distribuição dos Correios farão intervalo de 30 minutos antes do início do jogo, com retorno em até 30 minutos após o término do jogo.

A Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível normalmente, por meio dos seguintes canais:

Site dos Correios, na página do Fale Conosco;

Atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100;

Chat: www.correios.com.br

Detran

Nos dias dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, os exames práticos agendados para a sede do órgão, em Belém, e para o Ginásio Almir Gabriel (Abacatão), em Ananindeua, vão sofrer alterações. As provas agendadas para esta segunda-feira, 28, nos horários de 13h e 14h, serão reagendadas para o dia 6 de dezembro. Nos dois casos, os demais horários permanecem sem alterações.

Órgãos e secretarias municipais

Nos dias em que os jogos se realizarem às 13h, o expediente será encerrado às 11h.

A exceção para a determinação da portaria se dará com relação ao pessoal vinculado às unidades e serviços considerados essenciais no atendimento à população, como fiscalização e Departamento de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon).

Estão incluídas ainda na lista de serviços essenciais as Unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), Central de Leitos, Unidade de Pronto-Atendimento (UPA), Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), Hospital Geral de Mosqueiro, Central de Ambulância 192 (Samu), Hospitais do Pronto-Socorro Municipal (Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira) e Unidades que possuam Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

O Setor de Calamidade e Emergência (Sicape), Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua, unidades de plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa), conselhos tutelares, serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém e todo o pessoal sob o regime de escala de serviços ou regime de plantão também deverão atender à população no feriado.

Assim como os cemitérios, o Departamento de Resíduos Sólidos (Dres) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan), os setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os serviços de proteção social especial de média e alta complexidade, a rede de abrigos e Casa de Passagem, o serviço de Acolhida em Abrigo para Crianças e Adolescentes, o de Acolhida em Abrigo para Mulheres Vítimas de Violência e o de Acolhida em abrigo para Adultos e Famílias em Situação de Rua.

Comércio

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém (Sindilojas) informa que não há legislação que obrigue qualquer mudança de horário. O comércio poderá funcionar em horário normal nos dias de jogos da Seleção. Entretanto, cada lojista pode criar alternativas para que seus empregados possam assistir à partida do Brasil.

Lazer

Estação das Docas

No complexo turístico Estação das Docas, o horário de funcionamento nos dias de jogos da seleção brasileira não sofrerá alteração, bem como em dias de jogos de outras seleções. Portanto, nesta segunda-feira, 28, o espaço funcionará das 10 à 00h.

Mangal das Garças

Os jogos que ocorrem às segundas-feiras não influenciarão nas atividades do Mangal, pois o local estará fechado para manutenção semanal.

Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna

Nesta segunda-feira, 28, o Parque funcionará de 6h às 12h.



Shoppings

Castanheira

O shopping funcinará normalmente, das 10h às 22h, e cada lojista poderá paralizar seu atendimento 30 minuttos antes da partida, retomando o funcionamento 30 minutos apos o término da partida.

Metrópole

Nos dias de jogo da Seleção Brasileira de Futebol, o shopping estará fechado 30 minutos antes do jogo e reabrirá 30 minutos após o jogo. Na praça de alimentação, haverá a exibição dos jogos, em um espaço preparado para a torcida.

Boulevard

O funcionamento ocorre em horário normal, das 10h às 22h. Os lojistas que quiserem (é facultativo) poderão fechar as lojas 30 minutos antes e reabri-las 30 minutos depois das partidas.