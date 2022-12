Copa do Mundo 2022: veja o que abre e fecha em Belém nesta sexta (9)

Nesta sexta-feira, 9, a Seleção Brasileira enfrenta a Croácia nas quartas de final da Copa do Mundo 2022 no Catar, com transmissão a partir das 12h, horário de Brasília. Por isso, o horário de funcionamento de órgãos públicos, instituições e estabelecimentos comerciais, como lojas, shopping centers, agências bancárias e supermercados, serão alterados.



GOVERNO DO ESTADO: Segundo informou o Governo do Pará, haverá mudança no funcionamento e nos horários de atendimento dos órgãos e espaços públicos administrados pelo Estado.

ESTAÇÕES CIDADANIA: todas as unidades em Belém, Ananindeua, Parauapebas, Marabá e Santarém estarão fechadas na sexta (9). Os atendimentos serão retomados na segunda-feira (12), conforme o agendamento prévio e de acordo com as demandas oferecidas pelos órgãos parceiros nas Estações.

COSANPA: postos de atendimento presenciais estarão fechados. Moradores que tiverem problemas no abastecimento ou precisarem de atendimento emergencial poderão entrar em contato pelo WhatsApp 0800 70 71 195 ou acessar o chat online no site da Cosanpa.

USINAS DA PAZ: não haverá oferta dos serviços regulares das UsiPaz na sexta (9). Estarão em funcionamento as áreas externas e os eventos pré-agendados pela comunidade.

SEGUP: todos os departamentos administrativos não irão funcionar nos dois dias.

FUNDAÇÃO HEMOPA:

Belém: nesta sexta, 9, e sábado, 10, a coleta de sangue funciona na sede do Hemopa e na Unidade de Coleta Castanheira das 7h30 às 17h.

Dia 11: A Unidade de Coleta Castanheira manterá seu horário normal aos domingos, de 7h30 às 15h.

Marabá: No dia 9, a equipe do Hemocentro Regional atende de 7h às 11h.

Abaetetuba e Castanhal: os dois hemocentros funcionarão de 7h às 11h.

Santarém: o Hemocentro Regional terá expediente de 7h às 12h. E no dia 10, das 7h às 13h.

SESPA: As Unidades de Referência Especializada (Ures) Reduto, Presidente Vargas, Demétrio Medrado, Marcello Cândia, Uremia e Uredipe não funcionarão. Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) tipos I e II, vinculados à Sespa, não terão atendimento, mas o Caps Grão Pará, do tipo III, manterá o serviço de urgência 24 horas. A Unidade Básica da Pedreira, sob gestão da Sespa em Belém, também funcionará apenas com o serviço de urgência e emergência 24 horas. O Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR) funcionará normalmente.

As policlínicas Metropolitana, em Belém, e do Lago de Tucuruí, não abrirão para atendimento ambulatorial. Já a policlínica dos Caetés, em Capanema, funcionará em regime de plantão para atender os pacientes de hemodiálise.

Já os hospitais estaduais funcionarão em regime de plantão para atendimento assistencial de pacientes internados e para casos de urgência e emergência, de acordo com os perfis de atendimento de referência. No caso do Hospital Regional Público do Marajó (HRPM), em Breves, será mantido o plantão também para o serviço de hemodiálise.

PREFEITURA DE BELÉM: A gestão municipal manterá nesta sexta (9) ponto facultativo, os serviços essenciais nos órgãos públicos da administração direta e indireta, conforme prevê o Decreto nº. 103.439, de 9 de fevereiro de 2022.

Está garantido o atendimento à população nos seguintes locais:

Departamento de Feiras:

Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon);

Unidades que possuam Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma);

Central de Leitos;

Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs);

Departamento de Vigilância em Saúde (Devs);

Hospital Geral de Mosqueiro;

Central de Ambulância 192 (Samu);

Hospitais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira;

Unidades que possuam urgência e emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasb).

Constam ainda nessa relação de serviços essenciais:

Cemitérios:

Departamento de Resíduos Sólidos (Dres) da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan);

Setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob);

Serviços de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade;

Aede de Abrigos e Casa de Passagem;

Serviço de acolhida em abrigo para crianças e adolescentes;

Serviço de acolhida em abrigo para mulheres vítimas de violência;

Serviço de acolhida em abrigo para adultos e famílias em situação de rua;

Serviço de Proteção em Situação de Calamidade Pública e Emergencial (Sicape);

Centro Especializado para Pessoas em Situação de Rua;

Unidades de Plantão da Fundação Papa João XXIII (Funpapa);

Conselhos tutelares;

Serviços essenciais da Guarda Municipal de Belém.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA: As atividades do Poder Judiciário do Estado do Pará nos 1º e 2º Graus funcionam em regime de plantão. O expediente regular do Judiciário retornará no dia 12 de dezembro.

BANPARÁ: Na sexta-feira (9), o atendimento ao público em todas as agências será das 9h às 11h, sendo interrompido durante a transmissão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo, e retornando de 15h30 às 16h30. As áreas de autoatendimento (caixas eletrônicos) das agências permanecerão disponíveis aos clientes, assim como SAC, internet banking e aplicativos.

BANCOS: A Febraban informa que, nas partidas do Brasil às 12h, no estados com horário igual ao horário de Brasília, o atendimento ao público será das 9h às 11h e das 15h30 às 16h30.

SUPERMERCADOS: na sexta (9), algumas lojas fecharão parcialmente 30 minutos antes do jogo, outras, 15. Os clientes já nos estabelecimentos serão atendidos, e os funcionários assistirão à partida nas lojas. Depois do jogo, o atendimento será retomado de forma abrangente. Cada supermercado define o horário de funcionamento.

COMÉRCIO: as lojas em geral funcionarão normalmente, parando para os colaboradores assistirem ao jogo, e retomando o expediente após a partida.

ESPAÇO SÃO JOSÉ LIBERTO: Na sexta-feira (9), funciona de 10h às 11h30, faz pausa na hora do jogo e retorna o atendimento ao público das 15h às 18h.

ESTAÇÃO DAS DOCAS: Aberto de 10h às 2h - Haverá transmissão da partida no local.

PARQUE ESTADUAL DO UTINGA CAMILLO VIANNA: aberto de 6h às 11h.

PARQUE ZOOBOTÂNICO MANGAL DAS GARÇAS: aberto de 8h às 11h

Todos os espaços têm entrada gratuita.

SHOPPING CENTERES:

Bosque Grão-Pará

Lojas - 10h às 22h

Praça de Alimentação - 10h às 22h

Lazer e entretenimento- 14h às 22h

Cinema, teatro, restaurantes, academia e crossfit - Conforme a programação

Pátio Belém

Lojas fecham 30 minutos antes do jogo e reabrem 30 minutos depois. Haverá telão na Praça de Alimentação para a torcida assistir à partida do Brasil.

Castanheira

Funcionará normalmente. Cada lojista poderá paralisar seu atendimento 30 minuttos antes da partida e deverá retornar 30 minutos apos o término do jogo.

Boulevard

Funcionará normalmente. Entretanto, os lojistas que optarem vão poder fechar as lojas 30 minutos antes do jogo e abri-las 30 minutos depois da partida.

Parque shopping

Lojas fecham 30 minutos antes da partida e reabrem 30 minutos depois

Metrópole

Lojas fecharão 30 minutos antes do jogo e reabrirão 30 minutos após a partida. A Praça de Alimentação funcionará normalmente, com exibição do jogo em telão de LED.