Copa 2022: Argentina ganha tango dos paraenses no Ver-o-Peso

O mercado do Ver-o-Peso, maior entreposto comercial a céu aberto da América do Sul, amanheceu nesta segunda-feira (19) em clima de tango argentino, ainda reverberando os ecos da conquista da Copa 2022, por los hermanos no domingo (18) no Catar. Fãs do craque Lionel Messi e admiradores da da seleção portenha não deixam de saudar o tricampeonato, e a vibrante final entre as seleções da Argentina e da França gera comentários entre os feirantes nesse ponto turístico de Belém. As colocações abrangem a relação entre as cores e a rivalidade de Clube do Remo e Paysandu com a grande decisão até a crítica de que somente com garra a Seleção Brasileira pode concretizar a façanha de ser novamente campeã do mundo, no caso, hexacampeã.

Entre os admiradores da Argentina no Ver-o-Peso está Marcelino Leal da Costa, 39 anos. Ele trabalha com a mãe boeira (vendedora de refeições, dona Maria Perpétua do Socorro) no Mercado de Peixe, e nesta manhã circulou entre as barras na feira vestindo uma camisa do camisa 10, Lionel Messi.

"Eu vesti a camisa da Argentina porque eu sou Argentina mesmo. Gosto do Brasil e da Argentina. O Brasil não soube ganhar o jogo (referindo-se à partida contra a Croácia, nas quartas de final, quando a Seleção Brasileira foi eliminada da Copa), e a Argentina foi com raça, com amor à camisa, e ganhou, ficou com a taça", destacou Marcelino. Apesar de estar usando uma camisa referente a Messi, ele lembra fisicamente o atacante argentino Di Maria. Por essa semelhança, Marcelino pode ser considerado o "Di Maria do Pará".

As cores azul e branco são apreciadas por Marcelino não apenas por causa da seleção da terra de Astor Piazzolla e Carlos Gardel, mas, sobretudo, pelo fato de ele torcer por um certo clube paraense. "Eu sou Paysandu doente", afirma, convicto. Na final da Copa, no domingo (18), a França jogou com uniforme azul (lembrando o do Remo) e a Argentina de listrado azul e branco (lembrando o do Payasandu). Esse foi mais um motivo para os torcedores paraenses do Papão da Curuzu torcerem pela seleção portenha, entre os quais Marcelino.

Imprevisível

Quem assistiu à final da Copa 2022 não vai esquecê-la tão cedo. A decisão fez jus aos contos do escritor argetino Jorge Luis Borges: foi literal e literariamente imprevisível. "O jogo foi muito emocionante. Foi aquele jogo de raça, o time vai para ganhar mesmo. Eles, os argentinos, jogaram com raça, jogaram por amor à camisa", destaca o torcedor paraense.

Sobre a Seleção Brasileira, Marcelino disse que "está meio difícil o Brasil ganhar uma Copa do Mundo, porque tem já tem um tempo que o Brasil não ganha uma Copa". "É muita empolgação dos jogadores, eles estão muito de salto alto; falta garra e amor à camisa", salienta Marcelino, o "Di Maria de Belém".

Nascimento

Falando em camisa, uma da Argentina custa R$ 85,00 em uma das barracas da Feira do Ver-o-Peso, como informou o vendedor Luiz Gonzaga Cordeiro, 76 anos. Luiz espera vendar várias unidades da tricampeã mundial, e ainda nesta segunda-feira havia gente perguntando pelo produto no Ver-o-Peso.

Para o feirante Sílvio Soares, 52 anos e há 10 anos no Ver-o-Peso, ninguém gostou do comentário do craque francês Mbappé de que o futebol europeu é melhor que o sulamericano. "E aí já não concordo. Tanto prova que o Brasi tem cinco títulos mundiais e a Argentina tem três, depois de 36 anos. O Messi teve que nascer, se tornar jogador de futebol para praticamente trazer nas costas o título para a Argentina", assinala Sílvio.

"Na sátira do paraense, na zoeira da galera, a França de azul e a Argentina de azul e branco, foi um RexPa, um RexPA muito bacana, muito legal", destaca Sílvio Soares, que, apesar de remista, torceu pela Argentina, de azul e branco, cores do Paysandu, maior rival do Clube do Remo. "Eu torci pelo futebol sulamericano", esclarece o azulino Sílvio. Ele externa que a decisão foi justa, porque "a Argentina merecia".

Marcelo Melo, 43 anos, vendedor de farinha, optou por vestir a camisa do Brasil na primeira segunda-feira (19). "Eu torcia mesmo era para o Brasil, mas na final eu torci pela Argetina, porque ela estava passando na frente, ela conseguiu o que queria", pontua. Para Marcelo, Edson Arante do Nascimento, o Pelé, continua sendo o rei do futebol, "é o titular mesmo". "O Messi mostrou na Copa toda a habilidade que ele tem, e gostamos de ele ter conquistado a primeira Copa dele", finaliza Marcelo. Na terra do carimbó, em plena Amazônia, os argentinos ganham os parabéns de um povo que ama o futebol.