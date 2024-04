Solar Barão de Guajará busca verbas para revitalização via Lei Rouanet com apoio da Fiepa e Secult

Uma das construções mais importantes do centro histórico da cidade de Belém, o Solar Barão de Guajará, está prestes a começar sua revitalização a partir de recursos que serão captados pela Lei Rouanet, impulsionada por uma parceria histórica com a Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e com a Secretaria de Cultura do Estado do Pará (Secult-PA). Essa ação insere-se nas preparações de Belém para receber a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). O projeto de restauro desse bem histórico e cultural da capital paraense ocorrerá nesta sexta-feira às 13h30, na sede do Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP). A solenidade contará com a presença da secretária da Secult, Úrsula Vidal; do presidente da Fiepa, Alex Carvalho; da presidente do IHGP, Anaiza Vergolino e Silva, e da coordenadora geral do projeto, Ethel Valentina Soares.

Construído no início do século XIX, o Solar Barão de Guajará testemunhou várias fases da história de Belém, desde sua construção até os dias atuais. Originalmente pertencente à nobreza do Império, o Solar foi doado pela Prefeitura de Belém ao Instituto Histórico e Geográfico do Pará (IHGP), onde funciona atualmente.

"O centro histórico de Belém é um patrimônio que nós como belenenses e paraenses devemos valorizar e cuidar. A Fiepa, como uma entidade paraense, acolheu de braços abertos essa campanha para a restauração do Solar Barão de Guajará, pela importância que o prédio e todo o acervo que ele abriga representam para a nossa história. Conclamamos então as empresas e empresários para que possam colaborar com esse projeto que vai dar mais vida a um espaço que é reconhecido internacionalmente e que precisa ter também esse reconhecimento local. E uma boa forma de expressar esse reconhecimento é contribuindo para a restauração do Solar", ressalta Alex Carvalho, presidente da Fiepa.

Hoje está deteriorado pelo tempo, situação que torna esse um projeto estratégico de preservação. "O resgate à memória é parte imprescindível da trajetória de nossa cidade. Mais do que uma estrutura física, o edifício é um lugar de memória que captura a essência da cidade ao longo dos séculos, um tesouro vivo de nossa história. O projeto tem total sintonia e respeito com a história, memória e patrimônio, e é um marco crucial na preservação do patrimônio cultural do Pará, que promete trazer nova vida a este edifício", como repassa a Assessoria de Comunicação do Solar Barão de Guajará.

Captação

A Lei Federal de Incentivo à Cultura funciona a partir de renúncia fiscal de empresas e pessoas físicas que destinam parte de seus impostos para o fomento da cultura. As empresas que alocam recursos em projetos dentro da Lei recebem um abatimento de até 4% da arrecadação do imposto de renda, sendo abatido 100% do valor alocado, desde que não ultrapasse o limite de 4%.

É importante ressaltar que os recursos não saem diretamente dos cofres públicos. O Governo Federal determina um teto para a captação de recursos junto às empresas, além de analisar e selecionar projetos que poderão receber aportes. Após aprovados, os projetos podem captar recursos junto às empresas para atingir o valor determinado.

O Solar Barão de Guajará está com seu projeto de restauro em fase de captação de recursos e a coordenação convida empresas para que se integrem a este projeto de restauração e resgate de uma parte tão central para o centro histórico de Belém. Para mais informações sobre esta parceria e o projeto de restauração do Solar Barão de Guajará, entre em contato pelo endereço: ihgpararevita@gmail.com Solar Barão de Guajará - Instituto Histórico e Geográfico do Pará Rua D'Aveiro, Praça Dom Pedro II, 62 - Cidade Velha, Belém - PA