COP 30: UFPA inaugura nesta quarta-feira (5) trapiche onde navio do Greenpeace ficará ancorado

Um novo trapiche será inaugurado nesta quarta-feira (5) na orla da Universidade Federal do Pará (UFPA). Batizado de “Trapiche Ribeirinho”, o espaço é fruto de uma parceria entre a universidade, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) e o Greenpeace, que também chega ao local na data com o navio Rainbow Warrior. A embarcação ficará ancorada na UFPA até o fim da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP).

O navio será o único a permanecer ancorada no trapiche durante o período e estará aberto para visitações no próximo sábado (8) e domingo (9), das 9h às 16h, com entrada gratuita. Com a missão de defender o planeta e amplificar as vozes das florestas, o Rainbow Warrior reforça o apelo para que líderes globais respeitem a Amazônia e adotem ações concretas em favor do clima durante a conferência.

VEJA MAIS

Após a COP, o trapiche deve servir para o funcionamento e utilização do barco elétrico da UFPA, o Poraquê, que atende estudantes, servidores da universidade e pessoas que utilizam os serviços da instituição.

Delegação francesa já está na UFPA

Em outro trapiche, também na orla da UFPA, está atracada a caravana Iaraçu, iniciativa que celebra a cooperação científica entre França e Brasil. A embarcação partiu de Manaus (AM) e percorreu diversos municípios do Amazonas e do Pará antes de chegar a Belém, trazendo a bordo pesquisadores e cientistas estrangeiros que participarão das discussões sobre as mudanças climáticas durante a COP 30.

Barco de delegação francesa está aportado em outro trapiche na UFPA (Igor Mota / O Liberal) Barco de delegação francesa está aportado em outro trapiche na UFPA (Igor Mota / O Liberal)