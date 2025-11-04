Capa Jornal Amazônia
COP 30

COP 30: calor em Belém faz governo flexibilizar ‘código de vestimenta’ para evento climático

Segundo o anúncio realizado pela organização, os participantes poderão adotar trajes mais leves durante programação

O Liberal
COP 30: Arquidiocese de Belém recebe delegações católicas internacionais. (Foto: Pixabay / Arquivo)

A alta temperatura em Belém levou o governo federal a ajustar o protocolo de vestimentas para os participantes da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025 (COP 30). O evento climático, que começa na quinta-feira (6/11) na capital do Pará, com a reunião de chefes de Estado, terá um dress code mais flexível para garantir o bem-estar do público presente. Para garantir o conforto de todos, o código de vestimenta recomendado é esporte fino.

O comunicado foi enviado por e-mail aos inscritos na manhã desta terça-feira (4/11). Na orientação, a organização da COP 30 deixa claro que não haverá exigência de traje social completo nas sessões oficiais. A recomendação passa a ser o uso de roupas leves e apropriadas ao clima quente e úmido de Belém.

“A fim de assegurar maior conforto diante das altas temperaturas e elevada umidade em Belém, o governo do Brasil informa que o traje formal não será obrigatório. A indicação para a COP 30 é o estilo smart casual”, afirma o texto encaminhado a delegados, negociadores, observadores e profissionais de imprensa.

A medida reforça posicionamento já antecipado no fim de outubro pelo presidente da cúpula, o embaixador André Corrêa do Lago, que havia destacado que gravatas não seriam necessárias durante o encontro.

 

COP 30

COP 30
