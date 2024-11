COP 30: imprensa é crucial para informar sobre legado de desenvolvimento, diz Jader Filho

Na celebração dos 78 anos do jornal O LIBERAL, o ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância da cobertura jornalística para a Amazônia e seu papel essencial no desenvolvimento sustentável da região. Durante a entrevista, ele enfatizou como o jornalismo local ajuda a informar o público e a moldar o entendimento sobre questões ambientais, sociais e econômicas, consolidando a Amazônia como um foco de interesse nacional e internacional. Além disso, Filho falou sobre a importância de vozes amazônidas no governo federal e sobre os investimentos assegurados para a capital paraense na esteira da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP 30).

“A gente precisa levar a informação para que possamos fazer o acompanhamento, a cobrança, e para que as coisas aconteçam. Essa fiscalização que a imprensa faz é fundamental pra manutenção da democracia e do avanço da nossa sociedade”, afirmou o ministro. Ele defende que o jornalismo local tem o desafio de tornar temas complexos acessíveis e compreensíveis, servindo como uma ponte entre a região amazônica e o restante do país.

Jader mencionou a presença de políticos paraenses no governo federal, incluindo sua própria atuação e a do ministro do Turismo, Celso Sabino, como um fator que tem gerado mais investimentos para a Amazônia. “Eu acho que o protagonismo que o Pará vem tendo nos últimos anos tem se traduzido em desenvolvimento, recursos e obras que estamos conseguindo trazer a partir dessa parceria com o presidente Lula”, afirmou.

Com investimentos que somam cerca de R$ 6 bilhões por meio dos programas Minha Casa Minha Vida (MCMV) e Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), Jader Filho detalhou como esses recursos estão sendo aplicados em projetos que incluem moradias, saneamento, transporte e mobilidade urbana, entre outros. “São obras que vão transformar a nossa cidade, como as de drenagem, de esgotamento sanitário, de mobilidade”, ressaltando que esses investimentos também buscam criar empregos e fomentar o desenvolvimento sustentável.

“A gente tem buscado dialogar para fazer com que o Minha Casa Minha Vida possa avançar cada vez mais pela Amazônia”, explicou. Jader destacou a importância de ter lideranças regionais em Brasília, o que facilita a defesa das necessidades específicas da região amazônica.

Ministro das Cidades, Jader Filho, em entrevista no estúdio da Redação Integrada de O Liberal (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal)

Em relação ao Pará, Jader mencionou investimentos específicos, como o projeto de saneamento do Ver-o-Peso e de diversos canais em Belém, além da renovação da frota de ônibus, que contará com veículos elétricos equipados com wi-fi e ar-condicionado. Segundo ele, esses projetos são parte de um esforço para melhorar a infraestrutura e a qualidade de vida na região, especialmente em Belém e nos distritos mais carentes de serviços básicos.

O ministro também destacou que o jornalismo contribui para que problemas como desigualdade e falta de infraestrutura na Amazônia se tornem prioridades em agendas de desenvolvimento. Ele ressaltou que eventos internacionais, como a COP 30 em Belém, reforçam a necessidade de uma cobertura qualificada, que traduza para a população local os impactos e benefícios dessas iniciativas. “Esses investimentos não viriam para Belém se não tivéssemos a COP”, disse, acrescentando que o legado da COP não se limita ao evento, pois a visibilidade internacional que Belém e o Pará ganharão beneficiará a região a longo prazo.

Além das melhorias urbanas que a cidade herdará, o impacto da COP 30 pode continuar a beneficiar Belém e o Pará, aumentando a visibilidade e o turismo na região. “Quando a pessoa vem para cá, a pessoa vai até Cotijuba, Combu, Alter do Chão, Marajó”, mencionou, prevendo um estímulo significativo ao turismo regional. Ele acrescentou que algumas obras, como o Parque da Cidade, continuarão sendo desenvolvidas mesmo após a COP, pois o evento exigirá adaptações temporárias que precisarão ser finalizadas posteriormente.

Parceria entre os Executivos

Jader também comentou a eleição de Igor Normando (MDB) como prefeito de Belém, considerando o alinhamento entre o novo prefeito, o governador Helder Barbalho e as lideranças paraenses em Brasília como uma oportunidade única de crescimento para a capital. “Você tem o Igor Normando aqui em Belém. Eu acho que, no momento como esse que está antecedendo a COP, não teríamos um alinhamento melhor pra que a gente possa fazer com que todo mundo esteja andando no mesmo ritmo”, afirmou, sugerindo que Belém pode avançar de forma mais coordenada com o Estado.

Ao encerrar a entrevista, Jader reforçou seu compromisso com o desenvolvimento da Amazônia e do Pará, destacando o potencial da COP 30 para ser uma vitrine da cultura paraense e para trazer um legado de prosperidade para a região. Ele expressou confiança de que, com as obras de infraestrutura concluídas, Belém estará preparada para receber o mundo e que a visibilidade internacional será uma oportunidade para consolidar o protagonismo amazônico. “Eu acredito que se a gente fizer uma grande COP, se essas obras de infraestrutura estiverem todas prontas — e elas vão estar —, eu tenho certeza que nós vamos estar no centro das atenções do mundo e que, o que vem depois, será muita prosperidade”, concluiu.