Cooperação Governo e Município viabiliza terminal em Icoaraci

Termo de cooperação técnica entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém foi assinado nesta segunda-feira (21) visando a construção do Terminal Hidroviário de Icoaraci. Com um orçamento de R$ 8 milhões, as obras estão previstas para começar até final deste ano.

O documento foi assinado em cerimônia no Palácio dos Despachos, em Belém, e prevê que a gestão municipal irá ceder o terreno de seis mil metros quadrados, ao lado do atual trapiche do distrito, para o poder executivo estadual construir o novo prédio. A proposta é também criar uma integração entre os modais rodoviário e hidroviário na capital paraense.

Interligação

“Estamos formalizando essa parceria com o intuito de viabilizar a construção dessa importante obra para o fortalecimento da atividade do modal hidroviário do Pará. A ideia é que linhas de embarcações possam fortalecer o transporte coletivo, sobretudo, a interligação com o arquipélago do Marajó, e a receptividade na chegada de cruzeiros, incluindo Belém em todo o calendário turístico mundial”, destaca o governador do Estado, Helder Barbalho.

Metade dos recursos no empreendimento serão aporte do Tesouro Estadual e o restante oriundo de emenda parlamentar do deputado federal José Priante (MDB).

Rios

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, agradeceu pela parceria do Governo do Estado em mais uma obra que vai trazer desenvolvimento e turismo ao distrito de Icoaraci e aproveitou a oportunidade para agradecer ao deputado federal pelo empenho em busca de recursos para o investimento. “Nossa ideia também é promover a integração entre os modais rodoviário e hidroviário na capital paraense, pois temos um potencial grande pelos rios”, disse.

O deputado federal José Priante (MDB) afirmou que a assinatura do termo de cooperação é um momento importante para todos, especialmente, para os que usufruem a estrutura de transporte da Região Metropolitana de Belém e do Distrito de Icoaraci.

Turismo

O Terminal Hidroviário de Icoaraci vai potencializar o turismo na região, como prevê o Governo Estadual. O novo prédio contará com cadeiras confortáveis, banheiros, guichês para vendas de passagens, lanchonete, salas para órgãos do governo, guarda-volumes, TV e bebedouro. Já a obra naval contemplará a instalação de rampa metálica biarticulada coberta e flutuante coberto, para embarque e desembarque de passageiros. A acessibilidade é um dos focos do projeto.

“A CPH está empenhada nesse projeto que, com toda certeza, vai trazer desenvolvimento a Icoaraci e a Belém, para que possamos entrar na rota dos cruzeiros e assim potencializar o turismo na capital”, frisou Abraão Benassuly, presidente da Companhia de Portos e Hidrovias (CPH), presente na assinatura.