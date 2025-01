Contêiner é alternativa para construção de imóvel prática e rápida

A reutilização de contêiner para se transformar em imóveis é uma alternativa para empreendedores na busca de construções mais rápidas, com menores custos e diferenciadas na arquitetura. Esse modelo de construção utiliza contêiner - usados em transportes de carga internacional - adapta a estrutura pré-fabricada de aço às necessidades do empreendedor. Em Belém, um dos locais que chama a atenção pela arquitetura industrial, que tem esse modelo como fundamento, é a Vila Container.

Os contêineres são resistentes e duradouros, podendo suportar condições adversas do ambiente de trabalho. Dentre as vantagens deles na construção civil estão a economia de custos, redução do desperdício de materiais, sustentabilidade, flexibilidade, rapidez na execução e arquitetura diferenciada. Os contêineres também têm um longo período de vida útil de aproximadamente 90 anos.

O engenheiro Almir Trindade, de 32 anos, é um dos idealizadores da Vila Container, espaço comercial na avenida Magalhães Barata, em Belém, próximo a Basílica Santuário de Nazaré. O espaço construído há sete anos foi pensado inspirado em outros lugares de economia criativa no mundo onde a construção por contêiner é uma realidade. A Vila Container funciona de tarde e noite.

No começo um único contêiner adaptado no terreno da família de Almir servia como escritório de arquitetura para os sócios. A construção chamou a atenção de quem passava e o espaço foi se ampliando.

“A primeira vez que a gente colocou esse contêiner aqui as pessoas passavam e perguntavam o que era o contêiner, como funciona, o que vocês estão colocando aí dentro. A gente sentiu que esse era o momento que as pessoas estavam curiosas para aquele tipo de estrutura e o que a gente estava fazendo aqui. Com essa demanda surgindo de interesse e curiosidade, a gente lançou mão para atrair negócios para investirem no nosso espaço. Foi a partir desse momento que a gente passou a comprar outros contêineres”, relembra.

Entretanto, o contêiner não é uma construção ambientada à região amazônica em que há muita incidência de raios solares e consequentemente de calor. Por isso, os contêineres precisam ter um bom projeto desde o local em que estarão acomodados até um planejamento termoacústico. Os espaços precisam sempre estar refrigerados.

Atualmente, os administradores pretendem expandir o condomínio de escritórios da indústria criativa para funcionar também pela manhã e tarde com oito novos contêineres. A ideia é atrair estúdios de fotografia, estúdios de tatuagem e locais que falem sobre criatividade durante o dia.

Uma marca de chocolates também tem utilizado contêineres pequenos adaptados para lojas de rua, próximas às farmácias em Belém. Os modelos de franquias agora também têm essa alternativa.

Os módulos, além de poderem ser transportados de um lugar a outro, podem ser acoplados (vertical e horizontalmente) sempre que for necessário ampliar um cômodo. Um exemplo disso é uma loja de motos na frente do shopping Castanheira, que decidiu fazer uma adaptação de três contêineres para criar um espaço bem mais amplo que o habitual.

Um dos lojistas na Vila Container, Danillo Macêdo, de 35 anos, que possui um comércio de moda urbana na Vila Container, a mudança de uma loja física na Brás de Aguiar de 90 m² para um contêiner de 24 m² precisou de uma adaptação. “A primeira preocupação foi expor os produtos para o cliente poder enxergar assim que adentrar na loja. A iluminação interna também está planejada para a exposição aos clientes”, contou. Outra adaptação foi com o estoque, que ocupa 20% do contêiner, e precisa estar sempre organizado. Apesar do espaço menor, Danilo tem mais produtos hoje do que na loja antiga.

Ele assegura que a mudança foi muito benéfica devido à redução de custos e pela localização. Dentre os diferenciais estão a diminuição do valor do aluguel, da energia elétrica e de limpeza da loja. “Eu acredito que é uma tendência dos mercados se tornarem mais smalls. Os empreendedores hoje estão fazendo negócios menores com custos menores, que consiga ter um retorno maior, um markup (marcação) maior nos seus produtos para tentar viabilizar o lucro. Obviamente, quando estamos empreendendo queremos obter um lucro maior, a gente precisa diminuir custos. Essa estrutura do small é uma tendência muito grande e o contêiner é uma dessas janelas”, destacou.

A reportagem do jornal O Liberal entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Belém (PMB) indagando sobre a regulamentação da utilização de contêineres para construções na capital e o total destes tipos de construção na cidade, mas não obteve retorno.