Consumo de alimentos in natura garante saúde, qualidade de vida e previne doenças

Ter uma alimentação saudável beneficia o corpo e pode prevenir diversas doenças crônicas. O assunto é destaque na segunda edição do Guia Alimentar para a População Brasileira, que completa 10 anos em 2024, mas permanece referência quando se trata da promoção da saúde no Brasil. Em Belém, várias pessoas fazem escolhas alimentares mais equilibradas, por meio de alimentos naturais e livres de agrotóxicos. A opção visa o bem-estar e a qualidade de vida.

Lançado pelo Ministério da Saúde, o Guia Alimentar alerta sobre o impacto do consumo de alimentos ultraprocessados para o organismo. Desde a primeira edição, o documento busca incentivar a adoção de hábitos alimentares saudáveis, tanto na vida individual quanto em políticas públicas. Ao longo dos anos, ele se tornou uma base para profissionais de saúde e educadores, pois contém informações confiáveis sobre como a população pode se alimentar de forma adequada.

Alimentos orgânicos

Muitas pessoas têm como realidade doenças como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos. Essas condições estão diretamente associadas ao consumo de alimentos ultraprocessados e à oferta desequilibrada de nutrientes. Com base em evidências e recomendações práticas, o guia oferece um caminho claro para melhorar a saúde e reduzir o risco desses males, tudo por meio de escolhas alimentares adequadas.

Cuidados

Para a nutricionista Samara Queiroz, é necessário primeiramente entender o que são os alimentos in natura e quais são as fontes de onde eles vêm. “Alimentos in natura são aqueles ‘naturais’, que foram retirados diretamente da natureza. Que não sofreram nenhum tipo de alteração. Temos como principais exemplos as frutas, os vegetais, mas também a carne, frango, peixes, ovos e o leite também. Contanto que não tenham passado por algum tipo de processamento. Mas ainda há os alimentos que são minimamente processados, ou seja, eles tiveram algum processo mínimo, como o corte da carne, lavagem, congelamento e trituração. Eles ainda são considerados alimentos naturais”, explica a nutricionista.

Izabel Cristina escolhendo alimentos naturais

A especialista aponta que os alimentos naturais são ricos em fibras, vitaminas e minerais. Ajudam a melhorar os níveis glicêmicos, colesterol, controlam a diabetes, hipertensão e podem prevenir diversos tipos de câncer. Samara Queiroz ensina como diferenciar os alimentos in natura dos que são industrializados. “Os alimentos naturais são aqueles que não tiveram ou apresentaram o mínimo de processamento. Já os alimentos industrializados são aqueles que têm algum tipo de alteração. Como os alimentos onde há adição de açúcar, sal ou óleo”, esclarece.

A nutricionista ainda explica que muitos alimentos naturais são versáteis e podem ser consumidos em todas as refeições. Ela orienta como incluir os alimentos in natura no dia-a-dia de maneira simples.

“Os alimentos naturais são ótimos para estar consumindo no café da manhã. Então dá para comer uma fruta ou vitamina de frutas. É possível acrescentar aveia nessa vitamina ou também consumir nos lanches, entre os intervalos das alimentações. O ideal é no intervalo entre o almoço e o café da manhã e também entre o intervalo do almoço e o jantar. Quem gosta, pode acrescentar as frutas em um iogurte natural ou até mesmo uma salada crua, refogada. Então esse é o ideal pra gente estar adicionando, já que esses alimentos são bem versáteis e a gente pode consumir em todas as nossas refeições”, orienta Samara Queiroz.



Qualidade de vida

A aposentada Izabel Cristina Pontes, de 67 anos, que mora no bairro do Umarizal, explica que adquiriu o hábito de comprar somente alimentos in natura. “Eu gosto de comprar alimentos orgânicos porque eles são zero de agrotóxico. E as verduras são bem mais saborosas. Eles são bons para a saúde, pois não tem conservantes ou outros químicos. Eu sempre compro coentro, salsa e cebolinha. Tudo é bem diferente do outro. Gosto de levar a acelga, o cheiro-verde, banana e o jambu que é muito bom”, afirma a aposentada.

A aposentada destaca que começou a consumir alimentos in natura com a irmã. Atualmente, ela faz para a mãe idosa, de 94 anos. “É a minha irmã que compra tudo pra casa dela. E eu faço questão de ter os alimentos na geladeira devido a minha mãe. Ela come todos esses alimentos batidos, para ter saúde. Então a gente sempre tem que ter uma coisa mais eficaz pra ela e uma coisa melhor, que é o produto orgânico”, garante Izabel Cristina.

Orientação

Para proteger a saúde da população, o Guia Alimentar para a População Brasileira apresenta quatro recomendações principais e uma regra de ouro:

• Fazer dos alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação;

• Utilizar sal, açúcar, óleos e gorduras em pequenas quantidades;

• Limitar o consumo de alimentos processados;

• Evitar alimentos ultraprocessados;

• Regra de ouro: prefira sempre alimentos in natura ou minimamente processados e preparações culinárias a alimentos ultraprocessados.