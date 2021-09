Consumidores vão poder pagar a fatura de energia da Equatorial via PIX a partir desta semana

A partir desta semana, os paraenses vão poder conferir uma terceira opção de pagamento para a fatura de energia, o PIX Equatorial. Agora, o consumidor poderá pagar a conta de luz com apenas alguns cliques, sem sair de casa, a qualquer hora do dia e até em feriados.

Oferecendo totalmente a comodidade aos clientes com um formato um pouco mais extenso na vertical, o documento terá um QR Code disposto na frente da conta de energia. A nova forma de pagamento poderá ser encontrada tanto na conta impressa como na fatura enviada por e-mail.

O QR Code estará disposto na frente da conta de energia. (Divulgação)

Saiba realizar o pagamento de forma virtual em quatro passos:

Tenha o aplicativo do banco onde a chave do seu PIX seja cadastrada Aponte a câmera do celular para o QR Code Confirme a transação Pronto! Agora é só esperar a conta ser compensada em alguns minutos

Vantagens

Os clientes que estiveram sofrendo com a suspensão no fornecimento por falta de pagamento poderão se regularizar com mais facilidade, sem precisar se deslocar de casa.