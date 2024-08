Crianças e adolescentes podem ter consultas gratuitas de Pediatria e Psiquiatria em Belém; veja como

Em Belém, capital do Pará, crianças e adolescentes podem ter atendimento médico gratuito nas áreas de Pediatria e Psiquiatria. A ação ocorre nos dias 9 e 10 de agosto, sexta-feira e sábado. As consultas com profissionais aptos são promovidas pela Afya Educação Médica, como parte das atividades dos cursos de pós-graduação em Medicina da instituição.

Além de consultas em Pediatria e Psiquiatria, a Afya também disponibiliza ultrassonografia pélvica. Os atendimentos são realizados por professores preceptores e acompanhados por médicos estudantes de pós-graduação. Com vagas limitadas, é necessário agendar previamente a consulta ou exame por meio do WhatsApp (91) 99126-1668.

A instituição possui 16 consultórios, espaço de convivência e sala para discussão de casos clínicos. O atendimento durante a ação é realizado de forma presencial, na unidade da Travessa Doutor Moraes.

É necessário agendar atendimento para participar da ação promovida pela Afya Educação Médica (Divulgação)

Serviço

Atendimento médico gratuito em Pediatria, Psiquiatria e ultrassonografia pélvica para crianças e adolescentes

Dias: 9 (sexta-feira) e 10 (sábado) de agosto

Localização: Afya Educação Médica (Travessa Doutor Moraes, 79 - Nazaré. Belém, Pará)

WhatsApp para agendamento: (91) 99126-1668

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)