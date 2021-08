Consulado do Japão doa micro-ônibus para deslocamento de crianças em tratamento contra o câncer

A partir das 10h, desta quarta-feira (18), uma solenidade na avenida João Paulo II, em Belém, com a participação do cônsul principal Sr. Satoshi Morita, e de representantes da entidade "Associação Colorindo a Vida", marcará a doação de um micro-ônibus à Casa Ronald McDonald Belém pelo Consulado do Japão em Belém. O veículo será utilizado no deslocamento de crianças e adolescentes, em geral, moradores do interior, mas em tratamento contra o câncer em Belém. Com informações da Casa Ronald McDonld Belém.

De acordo com os organizadores, a cerimônia cumprirá os protocolos de vigilância orientados pelos órgãos de Saúde para a prevenção da covid-19.

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, no Brasil, o câncer já representa a primeira causa de morte (8% do total) entre crianças e adolescentes de um a 19 anos. Em Belém, há nove anos, a Casa Ronald McDonald Belém apoia famílias de pacientes com câncer infantojuvenil. A instituição oferta hospedagem para até 35 famílias, e disponibiliza cinco alimentações diárias, e ainda atendimento psicossocial e transporte gratuito.

Moradora de Augusto Corrêa, no nordeste paraense, Ivenice Ribeiro afirma que desde o ano de 2016, conta com o apoio da 'Casa', sempre que vem a Belém, acompanhando o filho Theylon, de 17 anos, em tratamento contra o câncer.

“A gente, geralmente vem para a capital de ônibus ou de táxi, e isso gera um custo alto. E as vezes a gente não tem, mesmo, dinheiro para arcar com os custos de viagem”, disse Ivenice Ribeiro.

Ela acrescentou que "na Casa Ronald, não importa a hora que seja, todas as vezes que o meu filho passa mal ou precisa ir ao hospital sempre tem um transporte à disposição. Quando o meu filho adoeceu, eu fiquei pensando no que eu iria fazer numa cidade que eu nunca tinha vindo, mas aqui eu encontrei uma família que me acolheu e me ajuda no tratamento do Theylon”.

É com o propósito de assegurar o transporte vital para o deslocamento das crianças e adolescentes, e ainda garantir maior conforto e segurança para eles e familiares, que o Consulado do Japão em Belém informa ter doado o micro-ônibus à Casa Ronald McDonald Belém. O veículo tem 28 lugares, sendo dois exclusivos para cadeirantes.

“Nós sempre oferecemos transporte, de forma gratuita, aos hóspedes da Casa Ronald McDonald Belém, a diferença é que agora temos um veículo completamente adaptado à realidade das crianças e adolescentes em tratamento, principalmente as que precisam se deslocar em cadeiras de rodas. Somos muito gratos à sensibilidade do povo japonês que sempre abraçou a nossa causa, na luta contra o câncer infantojuvenil no Pará”, frisou a diretora-presidente do Hospital Oncológico Infantil Octávio Lobo, Rosa Pires.

SERVIÇO

*Consulado do Japão doa micro-ônibus para Casa Ronald McDonald Belém.

*Data/Hora: quarta-feira (18), a partir das 10h.

*Local: Avenida João Paulo II, nº 123, no bairro Castanheira, Belém.

*Mais informações sobre o Instituto Ronald McDonald podem ser obtidas no endereço www.casaronaldbelem.org.br.