Conselho Universitário aprova lista tríplice para escolha de reitor e vice-reitor da UFPA

A lista tríplice que será enviada ao Ministério da Educação (MEC) para escolha dos dirigentes da Universidade Federal do Pará (UFPA) para o quadriênio de 2024-2028 foi aprovada nesta terça-feira (30). A votação dos nomes foi realizada durante uma reunião extraordinária do Conselho Universitário (Consun). A lista está disponível on-line no site da UFPA (reitor2024-2028.sege.ufpa.br).

Essa relação será composta pelos professores Gilmar Pereira da Silva e Loiane da Ponte Souza Prado Verbicaro (1º lugar, com 101 votos), Moirah Paula Machado de Menezes e Marcos Monteiro Diniz (2º lugar, com 4 votos) e Doriedson do Socorro Rodrigues e Aline Beckmann de Castro Menezes (3º lugar, com 2 votos). A chapa das candidatas Denise Machado Cardoso e Patricia Bittencourt Tavares das Neves, inscrita e homologada pela Comissão Especial do Consun, renunciou à candidatura na manhã desta terça-feira e não participou do pleito. Não houve abstenções.

Já os primeiros colocados na lista tríplice, Gilmar Pereira da Silva (candidato a reitor) e Loiane da Ponte Souza Prado Verbicaro (candidata a vice-reitora) já haviam também vencido a consulta prévia à comunidade universitária, realizada no dia 17 de abril. Eles alcançaram 62,6% do total de votos válidos, com ampla participação da comunidade universitária.

Votação

A Reunião do Consun foi realizada de maneira presencial, sob a presidência do reitor Emmanuel Zagury Tourinho. Ao todo, 107 conselheiros participaram da votação, que foi aberta e uninominal, cada um escolhendo apenas um nome para cada cargo. Com o resultado da votação, será preparada a documentação da lista tríplice a ser encaminhada ao MEC, observando o prazo de antecedência do fim do mandato da gestão atual, que ocorre em outubro de 2024.