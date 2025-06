Conselho de Odontologia apura denúncia de extração dentes de jovem com autismo em Belém

O Conselho Regional de Odontologia do Pará (CRO-PA) se pronunciou na noite desta terça-feira (17/06), por meio das redes sociais, sobre a denúncia envolvendo a extração de 17 dentes de uma jovem com autismo sem autorização da família. O procedimento ocorreu na última segunda-feira (16), no Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação (CIIR), localizado em Belém.

Em nota, o Conselho informou que tomou conhecimento da situação e se colocou à disposição da sociedade para apurar as denúncias, conforme sua atribuição legal de fiscalizar o exercício da Odontologia.

“De acordo com a atribuição legal do Conselho, de fiscalizar o exercício da Odontologia com ética, nos colocamos à disposição da sociedade para apurar denúncias contra profissionais cirurgiões-dentistas, que precisam ser acompanhadas de documentos que possam ensejar abertura de processo ético”, diz o posicionamento.

Mais cedo, o governo do Pará já havia informado que irá investigar o caso. A denúncia foi registrada na Delegacia de Proteção à Pessoa com Deficiência, e a jovem passou por perícia no Instituto Médico Legal (IML). A família aguarda a inclusão do prontuário médico do CIIR na investigação.

Entenda o caso

No início desta semana, Izabel Machado denunciou que sua filha, uma jovem com autismo, teve 17 dentes extraídos durante um atendimento no CIIR, em Belém, sem autorização da família.

Segundo a mãe, o procedimento seria apenas uma limpeza, e a equipe não comunicou previamente a necessidade das extrações. Ela afirma que foi informada pelo próprio dentista apenas após a cirurgia, e que foi pressionada a assinar documentos.