Conjuntos Cidade Nova terão fornecimento de água interrompido na noite desta terça-feira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) fará uma manutenção emergencial no sistema que atende os conjuntos Cidade Nova, em Ananindeua. A interrupção do fornecimento de água está prevista para começar às 23h e afetará as CNs 1, 2, 3, 8 e 9.

A previsão é que o serviço seja concluído às 2h30, com a religação do sistema. Em seguida, o abastecimento será normalizado gradativamente, de acordo com a pressão gerada no conjunto motor-bomba.