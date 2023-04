Congresso sobre a devoção mariana está com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré, realizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), de 14 a 16 de junho, no Hangar, em Belém. Os interessados em participar do evento já podem garantir uma vaga através do endereço www.ciriodenazare.com.br/i-congresso-internacional-devocao-mariana-e-cirios-de-nazare.

O congresso visa reunir os principais Santuários Marianos do mundo para debates sobre a devoção mariana, fortalecimento e integração entre eles, e assim fomentar também o turismo, a economia e a fé nesses locais, criando, se possível, uma rota turística mundial em torno da devoção a Nossa Senhora. Além disso, a DFN também reunirá organizadores de Círios de Nazaré, que acontecem em outras cidades, para trocar experiencias exitosas, buscando melhorias organizacionais. Ainda há a possibilidade de criação de um calendário anual desta manifestação.

Programação

Com início marcado para o dia 14 de junho, a programação do congresso está prevista para começar às 9h com uma missa, na Basílica de Nazaré. A noite, a partir das 19h, no Hangar, será realizada a sessão solene de abertura do evento, com a presença do Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e demais autoridades civis e eclesiásticas. No dia 15 a programação continua ao longo do dia, com palestras de representantes sobre a devoção mariana no Santuário Nacional de Aparecida e em Fátima, Portugal, além da implantação dos grupos de trabalho.

No dia 16 a programação conta com palestras sobre as devoções marianas no Santuário de Lourdes, na França, e em Nazaré, Portugal. Os participantes também poderão conhecer como ocorre o Círio de Nazaré em outras cidades do Pará, e do Brasil, e um pouco mais da devoção mariana em outros Santuários. Ao final, o congresso pretende apresentar um documento com as conclusões dos debates e missões para aumentar e consagrar essas devoções no mundo todo.

“Nossa principal motivação para realizar este evento, que ocorre dentro da celebração do centenário do título basilical do nosso Santuário de Nazaré, é fomentar uma integração entre os principais Santuários Marianos do mundo, compartilhar experiências, assessorias, e tornar este evento periódico, cada vez em um Santuário, e talvez, até criando um passaporte, para dar a quem visita os Santuários ao redor do mundo, descontos em diversos serviços. Isso e muito mais será debatido neste evento e convidamos todos os devotos a participarem”, conta Antônio Salame, coordenador do Círio 2023 e diretor-geral do congresso.

Os participantes poderão também realizar visitas guiadas à Basílica de Nazaré, Catedral de Belém, Museu de Arte Sacra e ao museu Memória de Nazaré, com instalações imersivas e interativas desenhadas para convidar os visitantes a viver a história do Círio como uma experiência sensorial em qualquer dia do ano. Além dessas atrações, os inscritos terão acesso livre para visitar a FITA – Feira Internacional de Turismo da Amazônia, que ocorre no mesmo período, no Hangar. No sábado e domingo, dias 17 e 18, os congressistas poderão conhecer os pontos turísticos da cidade e participar da edição do Caminho do Círio, no domingo, dia 18 de junho, com saída da Catedral de Belém, às 7h30.

Serviço:

I CONGRESSO INTERNACIONAL DA DEVOÇÃO MARIANA E CÍRIOS DE NAZARÉ

Data: 14 a 16 de junho de 2023

Local: Hangar – Centro de Convenções e Feiras da Amazônia

Horário: programação diária

Inscrições: pelo site I Congresso Internacional da Devoção Mariana e Círios de Nazaré