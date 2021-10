Confira quem será vacinado nesta sexta na Grande Belém

A vacinação anticovid-19 segue nesta sexta-feira na Região Metropolitana de Belém. Na capital, haverá 2ª dose da Pfizer para pessoas que nasceram em 1993 e 1994. Das 9h às 17h, em 22 pontos. É necessário apresentar RG, CPF e carteirinha de vacinação.

Idosos com 60 anos ou mais, grávidas, puérperas e lactantes com filhos de até um ano de idade que ainda não tomaram a 1ª ou a 2ª dose, também podem ser vacinados, a depender da vacina que está sendo usada no dia. Também vale para idosos com 70 anos ou mais que ainda não tomaram a 3ª dose.

Vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Ananindeua realiza nesta sexta-feira a repescagem de 1ª dose para pessoas de 40 a 44 anos completos. Das 8h30 às 13h30, em nove pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal – Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus – Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; e UBS Paar.

Marituba

Marituba segue nesta sexta com a 2ª dose da Coronavac, Astrazeneca e Pfizer para quem foi vacinado até 8 de agosto. Também haverá 3ª dose para os idosos com 70 anos ou mais, transplantados e imunossuprimidos.

São 18 pontos (horários variados), dentre Unidades Básicas de Saúde (UBS), Unidades de Saúde da Família (USF) e o Hospital Augusto Chaves.

Também haverá a vacinação itinerante, das 18h às 21h, na Associação Papa João XXIII no Brasil/Espaço Criança é Vida, no bairro Almir Gabriel.

Benevides

Benevides ainda segue a repescagem de 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer e da Astrazeneca para quem está no prazo; e 3ª dose da Coronavac para quem tem 70 anos ou mais. Das 8h às 13h, no Cras Murinin, UBS Benfica e Ginásio Nagibão.

Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará não divulgaram calendário de vacinação para esta sexta.