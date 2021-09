Confira quem deve ser vacinado nesta segunda na Grande Belém

A maioria dos municípios da Região Metropolitana de Belém confirmou vacinação contra a covid-19 para esta segunda-feira (13). Confira como fica a agenda de cada cidade e não perca a chance se ser vacinado, caso esteja no grupo convocado!

Belém vacina pessoas acamadas

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) agendou para esta segunda, em Belém, apenas um calendário vacinal contra a covid-19: atendimento domiciliar com imunização de pessoas acamadas.Por conta da impossibilidade de locomoção, essas pessoas, previamente cadastradas, vão receber equipes de vacinação em casa.

Para receber o atendimento domiciliar, basta fazer o cadastro on-line, no site Belém Vacinada, e atender os critérios. O principal deles é a impossibilidade de ir até um ponto de vacinação, seja por motivos de doença – quando o paciente está acamado –, seja pela condição de deficiência física. Todos os casos estão listados no site, no qual o cidadão deve preencher a solicitação.

Por enquanto, ainda não foi anunciado nenhum calendário de 1ª dose nem de repescagem nem de 2ª dose na capital.

No sábado (11), a Sewsma fez repescagem de 1ª dose para nascidos em 2003 e aplicou a 1ª dose em gestantes a partir dos 12 anos completos (nascidas até 11 de setembro de 2009), puérperas e lactantes. Também teve 2ª dose para gestantes, puérperas e lactantes que tomaram a 1ª dose até 31 de junho.

Ananindeua segue vacinando adolescentes

Ananindeua agendou para esta segunda mais uma etapa de vacinação. Com a 1ª dose da Pfizer para adolescentes com 13 anos completos sem comorbidades. Das 8h às 13h, em nove pontos montados no município.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; UBS Paar; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Paróquia Cristo Rei - Guanabara; Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Paróquia São Lucas Evangelista - Av. Guajará I; Assembleia de Deus - Maguari.

Marituba lança vacinação itinerante

Além de seguir com a imunização contra o coronavírus em pontos específicos (nas Unidades de Saúde da Família e no Hospital Augusto Chaves), Marituba lançou a vacinação em formato itinerante, para pessoas de 12 anos ou mais. Nesse formato, a equipe da Secretaria Municipal de Saúde vai até os bairros para aplicar as doses.

Os moradores do Conjunto Umaris, no bairro Uriboca, e do residencial Viver Melhor, no bairro Decouville, foram os primeiros imunizados. Essa opção segue ao longo de alguns dias desta semana, até sábado (17), paralelamente à vacinação dos pontos fixos.

Vacinação Itinerante nos bairros: nesta segunda-feira (13), das 18h às 21h, na sede da Associação Comunitária do Conjunto Parque dos Umaris; na quarta (15), das 18h às 22h, na quadra coberta – residencial Viver Marituba; na sexta (17), das 18h às 22h, no Conjunto Jardim dos Eucaliptos; e no sábado (18), das 17h às 21h, na Praça do Conjunto Beija-flor.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará segue nesta segunda com a aplicação da 1ª dose da Pfizer para pessoas com 12 anos ou mais sem comorbidades. Das 8h30 às 12h30, nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Benevides e Santa Izabel do Pará ainda não divulgaram como será a vacinação desta semana.