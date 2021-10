Confira quem deve ser vacinado nesta quarta na Grande Belém

Nesta quarta-feira (20), a vacinação contra a covid-19 segue na Região Metropolitana de Belém. Na capital, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) realiza uma repescagem de 2ª dose da Astrazeneca. Independentemente da faixa etária, qualquer pessoa que perdeu o calendário anterior de 2ª dose desse imunizante pode ser vacinado ao longo deste dia.

Das 9h às 17h, em 23 pontos montados na cidade e nos distritos. É necessário apresentar RG, CPF e o cartão de vacinação. A campanha de imunização anticovid-19 segue até dia 12 de novembro em Belém com calendários para vários grupos.

Locais de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - estacionamento G6

2. Cassazum - Marco

3. Castanheira Shopping - Espaço Cultural

4. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

5. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

6. Fibra - Nazaré

7. Funbosque - Outeiro

8. Ginásio do CCBS-Uepa - esquina da Perebebuí com Almirante Barroso

9. Ginásio Mangueirinho - Mangueirão

10. Icoaraci - Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor

11. Icoaraci - Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

12. Icoaraci - Sest Senat

13. IFPA - Marco

14. Igreja do Evangelho Quadrangular - Barão de Igarapé Miri, Guamá

15. IT Center - Sacramenta

16. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

17. Mosqueiro - Escola Abel Martins

18. Shopping Bosque Grão-Pará - acessos D e G

19. Shopping Pátio Belém, - 3º Piso, loja 358

20. Uepa CCSE - Telégrafo

21. Unama - Alcindo Cacela

22. Unifamaz - Reduto

23. UFPA - Mirante do Rio

Ananindeua

Em Ananindeua, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) aplica nesta quarta a 2ª dose da Coronavac. O público-alvo é formado por pessoas de 34 a 40 anos. Das 8h30 às 13h30, em dez pontos.

Locais: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Aurá; Paróquia Nossa Senhora do Amparo - Cidade Nova 8; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; UBS Paar; e Rotary Club de Ananindeua - Cidade Nova 2.

Marituba

Em Marituba, segue a 3ª dose para profissionais da saúde. Até sexta (22), das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); e até domingo (24), das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

O município também aplica nesta semana a 2ª dose (Pfizer e Astrazeneca) em quem foi vacinado até 18 de agosto e a 3ª dose em transplantados, imunossuprimidos e idosos com 60 anos ou mais.

Nesta quarta, em horários variados, na UBS Gilson Rufino Gonçalves, UBS Nossa Senhora da Paz, Unidades de Saúde da Família (USF) e Hospital Augusto Chaves. E na vacinação itinerante, das 18h às 21h, na Rua Bom Sossego, Casa 162, Q-84, ao lado do Açaí do Seu Pedro, Bairro União.

Benevides

Benevides segue nesta quarta com três calendários vacinais: 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; 2ª dose da Pfizer, Astrazeneca e Coronavac para quem está no prazo; e 3ª dose para idosos com 60 anos ou mais. Das 8h às 13h, no CMEI Berço da Liberdade.

Santa Izabel

Em Santa Izabel do Pará, até esta quinta-feira (21), haverá imunização para vários grupos. No Centro de Saúde (Cesp): 1ª dose para quem tem 12 anos ou mais; e 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado de 10 a 19 de agosto (antecipação da 2ª dose) e para todos aqueles que estão no prazo.

Além disso, haverá imunização na unidade da Estratégia de Saúde da Família (ESF) Divinéia com a 3ª dose para profissionais da saúde e idosos de 65 anos ou mais.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará segue nesta quarta com repescagem de 1ª dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos e 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado no intervalo de 60 dias.

O município também vai aplicar a 3ª dose da Pfizer para idosos de 70 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão. Das 8h30 às 12h, nas Unidades Básicas de Saúde.