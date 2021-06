Confira quem deve se vacinar nesta segunda-feira na Grande Belém

As aplicações das vacinas contra covid-19 na Região Metropolitana de Belém continuarão nesta segunda-feira, dia 14. Em Belém e Santa Izabel, a vacinação ocorrerá para pessoas sem comorbidades classificadas por faixa etária, enquanto que Marituba continuará a imunização de maiores de idade com comorbidades, idosos, professores da rede pública, grávidas e puérperas. Já em Ananindeua, o calendário de imunização está suspenso. Confira quem poderá se vacinar nesta segunda:

BELÉM

Após a vacinação de 11.075 trabalhadores da educação que atuam no ensino fundamental, a Prefeitura de Belém imunizará, das 9h às 17h desta segunda-feira, dia 14, e da terça-feira, todos os residentes na capital nascidos em 1964 e 1965. Nos dias 17 e 18, será a vez dos moradores de Belém que nasceram em 1966. Já em 21 e 22 de junho, serão imunizados os belenenses nascidos em 1967. Para receber a vacina, o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

Pontos de vacinação em Belém - 14 de junho

1. Estacionamento G6 do Boulevard Shopping Belém - Av.Visconde de Souza Franco, 77, bairro do Reduto. A pé;

2. Casa de Plácido, Anexo do Centro Social de Nazaré, ao lado do estacionamento da Basílica. A pé;

3. Cassazum, Av. Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco. A pé;

4. Colégio do Carmo, Tv. Dom Bosco, nº 72, bairro da Cidade Velha. A pé;

5. Escola de Enfermagem da UEPA, Av. José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá. A pé;

6. FIBRA, Av. Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré. A pé;

7. Funbosque, Av. Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro. A pé;

8. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com a Almirante Barroso. A pé;

9. Ginásio Mangueirinho, Av. Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão. A pé;

10. Icoaraci, Igreja do Evangelho Quadrangular, Tv. São Roque, 789, Cruzeiro. A pé;

11. Icoaraci, Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças, Praça Pio XII, nº 148. A pé;

12. Igreja do Evangelho Quadrangular, Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do Guamá. A pé;

13. Mosqueiro, Hospital Municipal de Mosqueiro, Rua 15 de Novembro, 545, Vila. A pé;

14. Mosqueiro, Escola Estadual Carananduba, Rod. Eng. Augusto Meira Filho, 51. A pé;

15. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal (acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G). A pé;

16. Unama, Av. Alcindo Cacela, nº 287. A pé;

17. Unifamaz, Av. Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto. A pé;

18. Mirante do Rio - Campus Guamá, da Universidade Federal do Pará, Rua Augusto Corrêa, 01, Guamá. A pé;

MARITUBA

Em Marituba, a campanha seguirá vacinando pessoas com mais de 17 anos que tenham alguma comorbidade, doença crônica ou deficiência permanente grave, além de idosos, grávidas, puérperas e profissionais de educação que atuam na rede municipal e estadual do ensino infantil e médio. A vacinação acontece das 8h às 12h, de segunda a sexta-feira. Como em Belém, para receber a vacina, o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência no município.

Pontos de vacinação em Marituba - 14 de junho:

1. UBS Decouville – Rua Antônio Maria de Brito, 10

2. UBS Nossa Senhora da Paz – Rua da divisa S/N

3. Usf José Coelho – Rua da sagre S/N

4. USF Haifa Gabriel – Rua Antônia Armando S/N

5. USF Betânia – passagem Cametá S/N

6. USF riacho doce – Rua dos Navegantes S/N

7. USF São João – Rua João Marinho S/N

8. USF SÃO FRANCISCO – Rua da cerâmica S/N

9. USF Nova Marituba – lot imperial S/N

10. USF Adalúcio calado – praça Jarbas passarinho S/N

11. USF Uriboca – Rua do Uriboca.

12. USF União – Rua São Francisco S/N

13. USF Bela Vista – Rua São José S/N

14. USF SANTA LÚCIA – Rua Alfredo calso, pass. 20 de setembro, 08

15. USF Celina Lameira – Rua São Francisco S/N

16. USF Santa Clara – Rua Paula Roberta S/N

17. U.S.F. CRISTIANO TORRES – Rua Boulevard das Águas S/N

18. USF PRS. José Arimatéria – Av. Sete de Setembro – S/N

19. USF Manoel Paiva – Trav. 8º – Quadra 8, 13 (Agrovila São Pedro)

SANTA IZABEL

Segundo a Prefeitura de Santa Izabel, nesta segunda-feira, dia 14, será continuada a vacinação de pessoas sem comorbidades com 50 anos ou mais. Já na terça-feira, dia 15, se inicia a imunização de pessoas sem comorbidades com 45 anos ou mais. Todas as UBSs da cidade estarão realizando as aplicações das vacinas. Mais uma vez, o interessado deverá apresentar RG, CPF e comprovante de residência no município para poder se vacinar.

Ananindeua suspende vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde de Ananindeua (Sesau) informou, neste domingo (13) que "em razão da falta de vacinas suficientes está suspenso o calendário de vacinação contra a covid-19 no município".

A Secretaria ressaltou que a continuidade do calendário de vacinação em Ananindeua sempre ocorre à medida que novas doses chegam ao município. No total, 162 mil doses já foram aplicadas (1ª e 2ª doses) em Ananindeua.