Confira quais os públicos que serão vacinados nesta quinta na Grande Belém

Nesta quinta-feira (26), a maioria dos municípios da Região Metropolitana de Belém segue com a vacinação contra a covid-19. Com 1ª e 2ª doses para quem ainda não teve a oportunidade de ser vacinado. E com repescagens para quem perdeu algum calendário. Confira a agenda de cada cidade:

Belém

Cerca de 25 mil pessoas nascidas entre 1962 e 1981 são aguardadas nesta quinta para a repescagem de 1ª dose de anticovid-19, em Belém. É a tão aguardada nova chance de imunização que muitos moradores da capital estavam solicitando após a perda do calendário por faixa etária sem comorbidades.

Em outros termos, adultos que já completaram ou ainda vão completar em 2021 alguma idade entre 40 e 59 anos podem procurar algum dos 26 pontos de vacinação hoje. Das 9h às 17h, com RG, CPF e comprovante de residência de Belém.

A 1ª dose de desta quinta não precisa de agendamento. Entretanto, a capital também segue com o serviço de agendamento para casos bem específicos que perderam a vacinação. Dentre eles: quem estava doente na data da vacinação; que trabalha se deslocando de uma cidade a outras; quem tem comorbidade ou algumas deficiência e outros casos.

Para solicitar um novo agendamento dentro dessas situações específicas, basta enviar e-mail com solicitação para vacinabelem@sesma.pmb.pa.gov.br. Depois do agendamento, o interessado pode acompanhar a solicitação pelo site belemvacinada.com.br.

Pontos de vacinação em Belém:

1. Boulevard Shopping - Estacionamento G6

2. Casa de Plácido - Ao lado do estacionamento da Basílica

3. Cassazum - Marco

4. Castanheira Shopping - 3° piso (Espaço Cultural)

5. Colégio do Carmo - Cidade Velha

6. Embarcação Aviso Auxiliar Breves - Praça Princesa Isabel, Condor

7. Escola de Enfermagem da Uepa - Guamá

8. Faculdade Cosmopolita - Marambaia

9. Fibra - Nazaré

10. Funbosque - Outeiro

11. Ginásio do CCBS-Uepa - Marco

12. Ginásio Mangueirinho

13. IFPA Belém - Marco

14. Icoaraci - Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso

15. Icoaraci - Igreja do Evangelho Quadrangular, Cruzeiro

16. Icoaraci - Paróquia de São João e Nossa Senhora das Graças

17. Igreja do Evangelho Quadrangular - Guamá

18. Mosqueiro - Escola Abel Martins

19. Mosqueiro - Escola Padre Eduardo

20. Shopping Bosque Grão-Pará - Acessos D e G

21. Shopping Pátio Belém - 3º Piso, loja 358

22. CCSE da Uepa - Rua do Una

23. Unama Parque Shopping

24. Unama Alcindo Cacela

25. Unifamaz - Reduto

26. Mirante do Rio - UFPA Campus Guamá

Ananindeua

Ananindeua convoca para esta quinta-feira (26), no calendário de 2ª dose da Astrazeneca, pessoas de 53 a 58 anos sem comorbidades. Apesar do calendário ser por faixa etária, quem estiver com agendamento para este dia e não estiver na faixa etária indicada, também será vacinado. Das 8h às 13h, com RG, CPF e cartão de vacinação.

Em oito pontos: Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2; Igreja Catedral da Fé - Distrito Industrial; UBS Jaderlândia; Igreja Universal - Águas Lindas; Paróquia Cristo Rei – Guanabara; Igreja Universal – Aurá; UBS PAAR; e Assembleia de Deus – Maguari.

Além disso, nesta quinta e na sexta-feira (27), os trabalhadores rodoviários moradores de Ananindeua recebem a 2ª dose do imunizante contra a covid-19. Apenas na sede do Sindicato dos Rodoviários, no Conjunto Guajará I, WE 61, nº 1115, Coqueiro. Das 08h às 16h. Com RG, CPF ou cartão SUS e crachá da empresa em que trabalha com indicativo da função.

Marituba

Marituba ajustou os horários de vacinação anticovid-19 desta semana. Desde terça (24), adolescentes com comorbidades e outros grupos com 18 anos ou mais podiam comparecer aos pontos de vacinação de manhã ou à tarde. Nesta quinta e na sexta-feira (26 e 27), cada público será atendido em um turno específico.

Das 8h às 13h, o foco será a população com idade acima de 18 anos que ainda não recebeu a 1ª dose ou aqueles que já estão no prazo para a 2ª dose.

À tarde, das 13h às 16h, a 1ª dose é destinada para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades. Precisam ir acompanhados de algum responsável. Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS, comprovante de residência de Marituba e laudo médico ou prescrição médica (receita).

São cinco pontos que funcionam nos dois turnos, para esses dois públicos: USF União; USF Gilson Ruffino Gonçalves; USF Nossa Senhora da Paz; USF Haifa Gabriel; e USF Nova Marituba.

Há, ainda, uma sexta opção de ponto de vacinação, mas com horário diferenciado. Trata-se do Hospital de Urgência e Emergência Dr. Augusto Chaves Rodrigues, onde o atendimento segue das 18h às 6h do dia seguinte. Apenas neste local, os adolescentes e os outros públicos podem ser atendidos em qualquer um desses horários.

As demais unidades de saúde do município também seguem com oferta de vacinação para grupos com 18 anos ou mais com ou sem comorbidades. As demandas de 1ª e 2ª doses são feitas a partir de agendamento.

Santa Izabel

Nesta quinta e na sexta (26 e 27), em Santa Izabel do Pará, tem vacinação para os adolescentes com 16 anos (com ou sem comorbidades). Além disso, também hoje e amanhã, segue a repescagem de 1ª dose para pessoas de 18 anos ou mais. E a 2ª dose da Coronavac para quem está no prazo ou com pendência.

Das 14 às 17h, no Centro de Saúde (Cesp). Com RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Santa Izabel do Pará. Será obrigatória a presença de representantes legais para a vacinação de adolescentes.

Sem vacinação

Benevides retoma a vacinação apenas na sexta (27), com a repescagem de 1ª dose para pessoas de 50 a 59 anos. Santa Bárbara do Pará não informou se tem vacinação contra a covid-19 nesta quinta-feira.