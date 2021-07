Confira quais municípios da Grande Belém terão vacinação nesta terça

Mais de 300 agentes de segurança pública do Pará devem receber nesta terça (27), em Belém, a 2ª dose da vacina contra a covid-19. Será em uma ação promovida pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma), destinada para servidores que estavam aguardando a 2ª dose, antes prevista para os dias 20 e 22 de julho.

Nesta etapa, serão contemplados agentes das polícias Civil e Militar, Departamento de Trânsito do Estado (Detran) e servidores da Segup. Das 09h às 15h, no 2º Batalhão da Polícia Militar, na avenida Assis de Vasconcelos, no Reduto, em Belém. Segundo a Segup, estarão disponíveis 311 doses da Astrazeneca.

A ação foi comentada pelo coordenador de Políticas de Prevenção da Segup, capitão Rodrigo do Vale. “Eles vão tomar ainda dentro do prazo previsto pelas organizações de saúde, que estipulam de 8 a 12 semanas para que a 2ª dose da vacina contra a covid-19 seja tomada”, disse. “Hoje, de acordo com cálculos das forças estaduais, federais e municipais, temos no Estado mais de 15 mil agentes vacinados com a 2ª dose e mais de 20 mil com a 1ª dose”, detalhou.

Belém e Ananindeua aguardam novas doses

Belém e Ananindeua seguem nesta terça, pelo quarto dia consecutivo, sem avanço no calendário vacinal contra a covid-19. Os dois municípios aguardam a chegada de novas doses para atingir novas idades. Na capital, a 1ª dose parou na quinta-feira (22), nas pessoas nascidas em 1992. Na sexta (23), teve apenas imunização para grupos fechados.

Na quarta (28), das 9h às 17h, em 25 pontos, a capital terá um calendário exclusivo para aplicação de 2ª dose. Para o seguinte público: pessoas com comorbidades nascidas de 1962 a 1969, que receberam a 1ª dose da vacina da Pfizer, entre os dias 05 e 08 de maio de 2021, e as que estão com data marcada para receber a 2ª dose nos dias 28, 29, 30 e 31 de julho.

Considerando a antecipação da vacinação para o dia 28 de julho, não serão aplicadas segundas doses de vacina da Pfizer nos dias 29, 30 e 31 de julho. No dia 28, serão vacinadas também todas as pessoas que tomaram a 1ª dose da Astrazeneca e que estão com a 2ª atrasada.

Já Ananindeua segue sem previsão para retomar a vacinação, que parou na sexta-feira (23), quando foi disponibilizada a 1ª dose para pessoas de 28 e 27 anos completos sem comorbidades.

Marituba vacina pessoas de 30 anos

Marituba disponibiliza nesta terça a 1ª dose contra a covid-19 para pessoas com 30 anos sem comorbidade. Das 8h às 12h e das 14h às 17h, no Instituto de Ensino de Segurança do Pará (IESP). Documentação necessária: RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência de Marituba.

Na quarta (28), será realizada uma repescagem para o público geral, sem comorbidade, com idade de 35 a 39 anos que perdeu a 1ª dose. Já na quinta (29), a repescagem será para o público com idade de 30 a 34 anos.

Marituba também segue vacinando pessoas com idade entre 18 e 59 anos que possuam comorbidades, pessoas com deficiência permanente, grávidas, puérperas, profissionais da educação, rodoviários e idosos. De segunda a quinta, em todas as unidades de saúde, das 8h às 12h, podendo haver necessidade de agendamento.

Benevides

Benevides decidiu manter, pela terceira semana consecutiva, o calendário de 1ª dose para pessoas de 34 a 37 anos sem comorbidades. Também segue a 2ª dose da Astrazeneca para quem foi vacinado em março, abril e no início de maio. Desde segunda (26) até sexta (30), das 8h às 12h, em seis pontos: Escola Ana Teles, Escola Santa Luzia, Escola Paulina Ramos, CRAS Murinim, CMEI Berço da Liberdade e UBS Benfica.

Santa Izabel do Pará

Em Santa Izabel do Pará, desta terça (27) até quinta (29), terá 1ª dose para pessoas com 35 e 34 anos (completos até o dia 29 de julho de 2021) sem comorbidades. Também seguem, nesses mesmos dias: 1ª dose para gestantes e puérperas acima de 18 anos; 2ª dose da Astrazeneca para quem foi vacinado entre 22 e 31 de maio; 2ª dose na Coronavac para gestantes e puérperas vacinadas em junho. Das 14h às 17h, na ESF Divineia e no Centro de Saúde de Santa Izabel (CESP).

Santa Bárbara do Pará não informou se terá calendário vacinal nesta semana.