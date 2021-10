CONFIRA: Prefeitura de Belém tem ações sociais e culturais para o Dia Internacional do Idoso

BELÉM

Abertura do Arraial do Círio 2021 gera grande expectativa a vendedores de artigos religiosos

Com a pandemia e a ausência do ITA Center Park, as vendas caíram muito. Mas para este ano, com novo formato e shows musicais, os comerciantes esperam melhora. Evento inicia a partir das 17h desta sexta (1), no estacionamento do Centro Social de Nazaré