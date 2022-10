Confira onde se vacinar contra covid-19 em Ananindeua, até sexta (7)

Especiais

'Importante votar, porque só brigar não adianta', diz eleitora paraense de 101 anos

p.TextArea { R transient java.lang.Object _data = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.publicInterfaces = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValued'; R static java.lang.String p.mt = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; R static java.lang.String p.beanClass = 'com.polopoly.cm.app.policy.SingleValuePolicy'; RW java.lang.String value = 'Raimunda Barbosa nasceu quando as mulheres não tinham direito ao voto. Até hoje, com mais de 100 anos, ela faz questão de aproveitar esse direito conquistado.'; },ModelStore=com.polopoly.model.ModelStoreInMap