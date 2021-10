Confira onde haverá mutirão de vacinação na Grande Belém

Neste sábado (30) e, em alguns casos, ao longo do fim de semana e do feriadão do Dia de Finados, haverá mutirão de vacinação contra a covid-19 na Região Metropolitana de Belém. São esforços para acelerar a imunização, conforme convocado pelo Governo do Estado. Belém, Ananindeua, Marituba e Santa Bárbara montaram agendas. Confira:

Belém

Em Belém, o mutirão se estenderá por quatro dias. O calendário começa da seguinte forma: neste sábado e no domingo (30 e 31), haverá 1ª dose da Coronavac para todos os adultos com 18 anos ou mais e 2ª dose Coronavac, Pfizer e Astrazeneca, também para adultos com 18 anos ou mais.

Além disso, ainda no sábado e no domingo, será disponibilizada a 3ª dose para idosos com 70 anos ou mais que tenham tomado a 2ª dose até julho. A dose de reforço também será liberada no fim de semana para profissionais da saúde que tenham tomado a 2ª dose até junho.

Já na segunda-feira, 1º de novembro, haverá 1ª dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos. E também haverá a 2ª dose da Pfizer para os nascidos em 2004, na faixa dos 17 anos. Na terça (02), o foco será aplicar a 2ª dose Pfizer em adolescentes nascidos em 2005 e 2006, que estão na faixa de 15 e 16 anos.

É necessário apresentar RG, CPF e comprovante de residência de Belém. E para quem vai tomar a 2ª dose, além desses documentos, precisa apresentar o cartão de vacinação de Belém. Nos quatro dias, a vacinação será das 9h às 17h, em 29 pontos, dependendo do dia.

Pontos de Vacinação:

1. Boulevard Shopping Belém - Estacionamento G6. Av. Visconde de Souza Franco, 776. Reduto;

2. Cassazum. Avenida Duque de Caxias, nº 1375, bairro do Marco;

3. Castanheira Shopping Center. Rod. BR 316, km 01, 3° piso. Espaço Cultural;

4. Escola Barão de Igarapé Mirim. Travessa Barão de Marmoré, n: 767. Guamá;

5. Escola Brigadeiro Fontenele. Rua São Domingos, n: 511. Terra firme;

6. Escola Camilo Salgado. Avenida Roberto Camelier, n: 823. Jurunas;

7. Escola de Enfermagem da UEPA. Avenida José Bonifácio, nº 1289, bairro do Guamá (Não

funcionará no domingo, 31 de outubro);

8. Escola Estadual Amílcar Alves Tupiassú. Rua Fernando Guilhon, entre tv 14 de março e Av Alcindo

Cacela, Cremação;

9. Escola Mário Chermont. Av Alcindo Cacela entre pariquiz e caripuna, n: 2565. Cremação;

10. Faculdade Cosmopolita. Avenida Tavares Bastos 1313, Marambaia;

11. FIBRA. Avenida Gentil Bittencourt, nº 1144, bairro de Nazaré (Não funcionará no sábado e

domingo, dias 30 e 31 de outubro);

12. FUNBOSQUE. Avenida Nossa Senhora da Conceição, Distrito de Outeiro;

13. Ginásio do CCBS-UEPA, esquina da Perebebuí com Almirante Barroso;

14. Ginásio Mangueirinho. Avenida Augusto Montenegro, nº 524, bairro do Mangueirão;

15. Icoaraci. Assembleia de Deus, Templo Monte Tabor, Av. Augusto Montenegro, 838 – Agulha. (Não

funcionará no domingo, 31 de outubro);

16. Icoaraci. Escola Liceu de Artes e Ofícios Mestre Raimundo Cardoso. Tv. dos Andradas, 1110 - Ponta

Grossa;

17. Icoaraci. Escola Municipal Prof. Alfredo Chaves. Rua 02 de Dezembro,

18. Icoaraci. SEST SENAT. Av. Augusto Montenegro, 765 - Águas Negras

19. IFPA Campus Belém - Av. Almirante Barroso, 1155- Marco (Não funcionará no sábado, 30 de

outubro);

20. Igreja do Evangelho Quadrangular. Barão de Igarapé Miri, esquina com 25 de junho, bairro do

Guamá (Não funcionará no domingo, 31 de outubro);

21. IT Center. Av. Senador Lemos, 3153, bairro da Sacramenta;

22. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Abel Martins. Rua Lalor Mota, 551,

Carananduba;

23. Mosqueiro. Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Donatila Santana Lopes, Rua

Francelina Santos (rua da bateria), Farol;

24. Shopping Bosque Grão-Pará, entrada de carros exclusivo pelo acesso do Condomínio Cidade Cristal

(acesso D) e entrada de pedestres pelo acesso da Rodovia dos Trabalhadores (acesso G);

25. Shopping Pátio Belém, 3º Piso, loja 358;

26. UEPA CCSE: Universidade do Estado do Pará - Centro de Ciências Sociais e Educação. R. do Úna,

n° 156

27. UNAMA. Avenida Alcindo Cacela, nº 287 (Não funcionará no domingo, 31 de outubro);

28. UNIFAMAZ. Avenida Visconde de Souza Franco, nº 72, bairro do Reduto;

29. Universidade Federal do Pará (Mirante do Rio/UFPA - Campus Guamá). Excepcionalmente, no

sábado e no domingo o ponto de vacinação da UFPA será no Instituto de Tecnologia – ITEC,

situado no Campus Universitário Guamá – Av. Perimetral (entrada 3º Portão) em frente ao Terminal

de Ônibus.

Ananindeua

Em Ananindeua, o mutirão anticovid-19 deste sábado (30) será com repescagem de 1ª dose da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais e 2ª dose da Pfizer para quem tem 21 anos ou mais. Das 8h30 às 13h30, em 17 pontos.

Pontos de vacinação: UBS Uirapuru; UBS Carnaúba; UBS Warislândia; UBS Icuí; UBS Park Laguna; UBS Novo Cristo; UBS Cristo Redentor; UBS Stélio Maroja; UBS Lago Azul; UBS Cidade Nova 6; UBS Jaderlândia; EEEF Gregório de Almeida Brito - Paar; Igreja Quadrangular Labaredas de Fogo - Cidade Nova 2 (das 08h30 às 12h); Igreja Universal - Aurá; Igreja Universal - Águas Lindas; Assembleia de Deus - Maguari; e Acia - Associação Empresarial de Ananindeua - Rua José Marcelino de Oliveira, 399 - Centro.

Paralelamente a isso, haverá a imunização em alguns supermercados. Com aplicação de um lote específico que precisa ser utilizado antes que alcance o prazo de validade. Será com 1ª e 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais. Neste sábado, das 8h30 às 13h30, nos seguintes pontos: Mix Atacarejo, na Mário Covas; Mix Atacarejo, no 40 Horas; Mix Atacarejo, no Jaderlândia; Atacadão BR 316 (próximo à barreira); Preço Baixo, na Cidade Nova; e Supermercado Colina.

De domingo (31) até terça (02), a 1ª e a 2ª doses da Pfizer para quem tem 12 anos ou mais segue nesses mesmos supermercados, mas em horário diferenciado: das 8h30 às 12h. O Supermercado Colina é o único que não vai funcionar neste domingo.

Marituba

Marituba participa do mutirão neste sábado e no domingo (30 e 31). Para a 1ª dose, serão utilizados os imunizantes Coronavac e Pfizer, para quem tem 12 anos ou mais. A 2ª dose será aplicada dependendo do imunizante usado na 1ª dose, que pode ser Astrazeneca, Coronavac ou Pfizer, mas é necessário que a pessoa tenha recebido a 1ª dose até 30 de agosto.

Já a 3ª dose será com o imunizante da Pfizer. No caso de profissionais da saúde e idosos de 60 anos ou mais, é necessário um prazo de seis meses após a 2ª dose. Para imunossuprimidos, o intervalo entre a 2ª e a 3ª dose é de 21 dias.

Neste sábado, das 8h às 12h e das 14h às 17h, em seis pontos: Instituto de Ensino de Segurança do Pará (Iesp); Igreja Universal (Engenheiro Fernando Guilhom); IEQ Casa do Oleiro; USF Cristiano Cláudio Torres; USF Haifa Gabriel; e USF São Francisco. E das 18h às 6h do dia seguinte, no Hospital Augusto Chaves.

No domingo, em dois pontos: Iesp, das 8h às 12h e das 14h às 17h; e no Hospital Augusto Chaves, das 08h às 12h e das 14h às 6h do dia seguinte.

Santa Bárbara

Santa Bárbara do Pará agendou o mutirão para este sábado. Haverá 1ª dose da Pfizer para adolescentes de 12 a 17 anos; 2ª dose da Pfizer para quem foi vacinado há 60 dias; 2ª dose da Coronavac para vacinados 28 dias; 2ª dose da Astrazeneca para vacinados há 90 dias; e dose de reforço para idosos de 60 anos ou mais e pessoas com alto grau de imunossupressão. Das 8h30 às 12h, na UBS Centro.

Benevides e Santa Izabel do Pará ainda não anunciaram o mutirão.