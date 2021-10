Veja o que abra e fecha durante o feriado de Recírio

Parte da cultura paraense, o Recírio, comemorado na próxima segunda-feira (25), costuma alterar os horários e esquemas de funcionamento de vários estabelecimentos públicos e privados na capital. Confira o que abre e o que fecha durante esta data:

Supermercados

Segundo a Associação Paraense de Supermercados (Aspas), não haverá restrições quanto à abertura de supermercados durante o Recírio. Cada empresa determinará seus horários individualmente.

Centro comercial

O Sindicato do Comércio Varejista e dos Lojistas de Belém informou que o comércio de Belém não funcionará durante a próxima segunda-feira (25).

Bancos

Segundo informou o Sindicato dos Bancários do Pará, não haverão alterações no funcionamento das agências bancárias.

Espaços de lazer e parques

O Parque Estadual do Utinga e a Estação das Docas funcionarão normalmente das 6h às 17h e das 10h às 00h, respectivamente. Já o Mangal das Garças estará fechado para manutenção.

A partir do Recírio, o Bosque Rodrigues Alves passará dois meses fechado ao público, a fim de que sejam agilizadas as obras de revitalização de seu espaço.

O Parque da Residência e todos os espaços que integram o Sistema Integrados de Museus e Memórias (SIMM) da Secretaria de Estado de Cultura (Secult) estarão fechados para manutenção. Apenas o Parque Urbano Belém Porto Futuro estará aberto ao público das 6h às 22h.

Hospitais, postos de saúde, assistência social e vacinação

Segundo a Prefeitura de Belém e o Governo do Estado, os serviços de saúde, por serem considerados essenciais à população, continuarão funcionando normalmente sob regime de escala. Dentre esses serviços, destacam-se todas as Unidades que possuam Urgência e Emergência, a Central de Leitos, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), o Departamento de Vigilância em Saúde (Devs), o Hospital Geral de Mosqueiro, a Central de Ambulância 192 (Samu), os Hospitais do Pronto Socorro Municipal Mário Pinotti e Humberto Maradei Pereira e as Unidades que possuam Urgência e Emergência do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Belém (Iasp).

Repartições Municipais

A Prefeitura de Belém torna facultativo o expediente da próxima segunda, 25, exceto no caso de serviços considerados essenciais para a população, como os relativos à segurança, à saúde pública, às fiscalizações, Conselhos Tutelares, o Departamento de Resíduos Sólidos (DRES) da Sesan, os setores operacionais da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob), os Departamentos de Feiras, Mercados e Portos da Secretaria Municipal de Economia (Secon) e serviços de proteção social especial de média e alta complexidade.

Órgãos Estaduais

Durante o Recírio, o expediente nos órgãos da administração direta e indireta do Governo do Pará iniciarão a partir das 12h. Os órgãos e entidades das áreas de arrecadação, saúde pública e defesa social estabelecerão escalas de serviço, incluindo os equipamentos públicos administrados por organizações sociais mediante contrato de gestão.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad) informou que as Estações Cidadania de Icoaraci e Guamá funcionarão nesta segunda-feira, dia 25, das 12h às 15h; e as unidades dos shoppings Metrópole, Bosque Grão Pará e Pátio Belém funcionarão das 12h às 17h. Funcionarão normalmente as estações localizadas em Marabá, Santarém e Parauapebas.

Shoppings

Shopping Metrópole Ananindeua

- Lojas fechadas;

- Praça de alimentação e restaurantes: das 12h às 22h;

Shopping Pátio Belém

- Lojas fechadas;

- Praça de alimentação: das 12h às 22h;

- Padaria: das 8h às 21h;

- Academia: das 6h às 23h;

- Cinema conforme a programação;

Parque Shopping

- Lojas fechadas;

- Praça de alimentação e lazer: das 10h às 22h;

- Cinema conforme a programação;

Shopping Castanheira

- Lojas fechadas;

- Praça de alimentação e Parque de Diversão: das 12h às 22h;

- Cinema e academia conforme a programação;

Shopping Bosque Grão Pará

- Lojas fechadas;

- Praça de alimentação e lazer: das 11h às 22h;

- Cinema e restaurante conforme a programação;